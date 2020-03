Škriniar zosadil Hamšíka z trónu slovenského futbalu, najlepším mladíkom je Boženík

Mimoriadny úspech pre Dúbravku

Podľa Hamšíka je prvenstvo v správnych rukách

Situáciu skomplikoval koronavírus

Konečné výsledky futbalových ankiet denníka Pravda a SFZ za rok 2019:

Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2019 - Cena Jána Popluhára (celkovo 27. ročník, spolu dostalo aspoň jeden hlas 23 hráčov, za menom je jeho klubová príslušnosť v roku 2019):

1. Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.) 344 bodov, 2. Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.) 309, 3. Marek Hamšík (Ta-lien I-fang/Čína) 292, 4. Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.) 257, 5. Juraj Kucka (Parma Calcio 1913/Tal.) 201, 6. Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS) 81, 7. Róbert Boženík (MŠK Žilina) 80, 8. László Bénes (Holstein Kiel/Nem. a Borussia Mönchengladbach/Nem.) 69, 9. Martin Škrtel (Istanbul Basaksehir/Tur.) 60, 10. Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.) a Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava) po 59, 12. Martin Valjent (RCD Mallorca/Šp.) 54, 13. Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus.) 37, 14. Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR a KRC Genk/Belg.) 19, 15. Denis Vavro (FC Kodaň/Dán. a Lazio Rím/Tal.), 16. Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Hol.) 13, 17. Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk/Poľ.) 11, 18. Ján Greguš (Minnesota United/MLS) 8, 19. Adam Nemec (FC Pafos/Cyp.) 4, 20. Norbert Gyömbér (Perugia Calcio/Tal.) 3, 21. Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.) 2, 22. Erik Daniel (ŠK Slovan Bratislava) a Miroslav Stoch (Slavia Praha/ČR a PAOK Solún/Gréc.) po 1



Prehľad doterajších víťazov ankety "Najlepší futbalista Slovenskej republiky":

1993: Peter Dubovský

1994: Vladimír Kinder

1995: Dušan Tittel

1996: Dušan Tittel

1997: Dušan Tittel

1998: Jozef Majoroš

1999: Vladimír Labant

2000: Szilárd Németh

2001: Ľubomír Moravčík

2002: Miroslav Karhan

2003: Vladimír Janočko

2004: Marek Mintál

2005: Marek Mintál

2006: Róbert Vittek

2007: Martin Škrtel

2008: Martin Škrtel

2009: Marek Hamšík

2010: Marek Hamšík

2011: Martin Škrtel

2012: Martin Škrtel

2013: Marek Hamšík

2014: Marek Hamšík

2015: Marek Hamšík

2016: Marek Hamšík

2017: Marek Hamšík

2018: Marek Hamšík

2019: Milan Škriniar



Cena Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov za rok 2019 (20. ročník, spolu dostalo aspoň jeden hlas päť hráčov, za menom futbalistu je jeho klubová príslušnosť v roku 2019):

1. Róbert Boženík (MŠK Žilina) 30, 2. Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava) 2, 3. Tomáš Bobček (MFK Ružomberok), Marián Chobot (FC Nitra), Peter Pokorný (FC Liefering/Rak.) po 1



Prehľad doterajších víťazov ankety "Cena Petra Dubovského":

2000: Ľubomír Meszároš

2001: Róbert Vittek

2002: Róbert Vittek

2003: Roland Števko

2004: Milan Ivana

2005: Martin Škrtel

2006: Dušan Švento

2007: Marek Hamšík

2008: Marek Hamšík

2009: Miroslav Stoch

2010: Miroslav Stoch

2011: Róbert Mak

2012: Róbert Mak

2013: Norbert Gyömbér

2014: Ondrej Duda

2015: Matúš Bero

2016: Milan Škriniar

2017: Denis Vavro

2018: Dávid Hancko

2019: Róbert Boženík



Najlepší tréner roka 2019 (aspoň jeden hlas dostalo 15 kormidelníkov):

1. Ján Kozák ml. (ŠK Slovan Bratislava) 58, 2. Martin Ševela (ŠK Slovan Bratislava a Zaglebie Lubin/Poľ.) 41, 3. Pavel Hapal (reprezentácia Slovenska) 29, 4. Vladimír Weiss (reprezentácia Gruzínska) 27, 5. Anton Šoltis (Zemplín Michalovce) 13, 6. Adrián Guľa (reprezentácia Slovenska do 21 rokov) a Peter Hyballa (Dunajská Streda) po 10, 8. Jaroslav Kentoš (MŠK Žilina) 8, 9. Pavol Haspra (MFK Ružomberok), David Holoubek (MFK Ružomberok) a Michal Ščasný (Spartak Trnava a FK Senica) po 3, 12. Ricardo Chéu (FK Senica a Spartak Trnava) 2, 13. Milan Nemec (FK Pohronie), Karol Praženica (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble) a Slavče Vojneski (ŠKF iClinic Sereď) po 1



Najlepší hráč Fortuna ligy v roku 2019 (aspoň jeden hlas dostalo 17 hráčov) - poradie v najlepšej desiatke:

1. Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava) 96, 2. Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava) 41, 3. Róbert Boženík (MŠK Žilina) 22, 4. Zsolt Kalmár (DAC Dunajská Streda) 21, 5. Myenty Abena (ŠK Slovan Bratislava) 9, 6. Moha (ŠK Slovan Bratislava) 5, 7. Dominik Holec (MŠK Žilina) a Miroslav Káčer (MŠK Žilina) po 4, 9. Dávid Holman (Slovan Bratislava) a Matúš Macík (MFK Ružomberok) po 3



Najlepšia futbalistka Slovenskej republiky za rok 2019 (aspoň jeden hlas dostalo 25 hráčok):

1. Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov/Nem.) 201, 2. Mária Korenčiová (AC Miláno/Tal.) 182, 3. Alexandra Biróová (SKN St. Pölten/Rak.) 141, 4. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten/Rak.) 129, 5. Diana Bartovičová (Slavia Praha/ČR) 115, 6. Patrícia Hmírová (GKS Leczna/Poľ.) 74, 7. Lucia Ondrušová (1. FC Kolín nad Rýnom/Nem.) 48, 8. Patrícia Fischerová (Czarni Sosnowiec/Poľ.) a Lucia Haršányiová (MSV Duisburg/Nem.) po 45, 10. Jana Vojteková (SC Freiburg/Nem.) 41



23.3.2020 - Najlepším futbalistom Slovenska v roku 2019 bol obranca Milan Škriniar. Druhú priečku v rámci 27. ročníka ankety, na ktorej po osemnásty raz participoval aj Slovenský futbalový zväz (SFZ), obsadil brankár Martin Dúbravka, tretí skončil Marek Hamšík.Zadák talianskeho Interu Miláno Škriniar vystriedal na slovenskom futbalovom tróne víťaza uplynulých šiestich ročníkov a rekordéra v počte triumfov (8) Hamšíka. Dvadsaťpäťročný rodák zo Žiaru nad Hronom pred rokom skončil na 2. pozícii, k najvyššiemu stupienku mu vtedy chýbalo 36 bodov."Samozrejme, trošku ma mrzí, že tento rok sa nemôže konať tradičný galavečer. V tomto období to nie je možné a myslím si, že to je úplne normálne a rozumné. Toto ocenenie ma veľmi potešilo. Som zaň naozaj veľmi rád. Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali, ľuďom, ktorí ma podporujú, či už rodine alebo fanúšikom. Stanko Lobotka minulý rok alebo predvlani povedal, že anketu Futbalista roka môže niekto vyhrať až vtedy, keď Marek Hamšík odíde do Číny. Verím, že 'Hamšo' sa na mňa nebude hnevať. Na záver by som chcel všetkým odkázať, aby sme v tomto období boli zodpovední, zostaňme doma, dávajme na seba pozor, pretože zdravie nás všetkých je teraz najdôležitejšie a jedine takto si ho môžeme udržať a čo najskôr sa vrátiť do našich bežných životov," povedal pre web SFZ Škriniar, ktorý v aktuálnej edícii dostal v hlasovaní 36 odborníkov, popredných trénerov a zástupcov médií dovedna 344 bodov.Dúbravka mal o 35 menej, Hamšíkovi sa ušlo 292 bodov. "Skončiť na 2. mieste v ankete Futbalista roka je pre mňa mimoriadny športový úspech. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí za mňa hlasovali a rád by som zagratuloval Miňovi Škriniarovi k zaslúženému víťazstvu," poznamenal Dúbravka, gólman anglického Newcastlu United."Teší ma, že som sa dokázal udržať na stupienku víťazov. Mám radosť z tretieho miesta. Už to bolo jasné, že v tomto roku si neudržím prvenstvo. Aj som to očakával. Myslím si, že prvenstvo je v správnych rukách. Gratulujem 'Škrinkovi' k zaslúženému víťazstvu. Tak isto aj 'Hecovi' k druhému miestu, ktorý mal tiež fantastickú sezónu. Svoju vysokú výkonnosť potvrdzuje aj v tomto roku skvelými výkonmi. Klobúk dole pre oboma chalanmi. Tretie miesto mi v zbierke ešte chýbalo. Takže už budem môcť si k pohárom za prvenstvá a za druhé miesta vystaviť aj ocenenie za tretie miesto, Rád by som poďakovať spoluhráčom v reprezentácií, ako aj v Číne. Vďaka patrí aj trénerom, ktorí ma vlani viedli. Pánom Pavlovi Hapalovi a Rafovi Benítezovi,“ napísal Hamšík na svojom oficiálnom webe.Z troch nováčikov v desiatke najlepších futbalistov skončil najvyššie Róbert Boženík, ktorý vlani pôsobil v MŠK Žilina. Najmladší muž elitnej desiatky sa stal aj suverénnym držiteľom Ceny Petra Dubovského určenú pre najlepšieho futbalistu do 21 rokov v jej jubilejnom dvadsiatom ročníku.Premiérovo v histórii ankety sa do elitnej desiatky dostalo až 11 hráčov. Po pätnástich rokoch a iba druhýkrát v histórii sa medzi najlepšími nachádza aj duo gólmanov - okrem druhého Dúbravku aj Dominik Greif na delenom 10. mieste. Ešte v roku 2005 boli v desiatke Kamil Čontofalský a Juraj Čobej. Doteraz sa z triumfu v ankete Pravdy a SFZ tešilo 14 futbalistov. Spomenutým rekordérom je s ôsmimi prvenstvami Marek Hamšík (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), štyrikrát triumfoval Martin Škrtel (2007, 2008, 2011, 2012), trikrát zvíťazil Dušan Tittel (1995, 1996, 1997), dva razy sa tešil Marek Mintál (2004, 2005)."Je mi ľúto, že Milan Škriniar si to nebude môcť prevziať počas slávnostného galavečera, ktorý bol plánovaný práve na dnešný deň. Dozvie sa to v Miláne. My sa to všetci nejakým spôsobom dozvedáme individuálne. Nemôžeme byť spolu, nemôžeme si zagratulovať. Je to taká nová záležitosť, na ktorú si, bohužiaľ, budeme musieť zvyknúť. Myslím si, že je logické, že boli ocenení mladí hráči, ktorí pravidelne hrávajú v dobrých kluboch. Som veľmi rád, že okrem Milana Škriniara na 2. mieste skončil Martin Dúbravka. Mal úžasnú sezónu a keby bolo na mne, dal by som ho na spoločné 1. miesto," povedal šéf slovenského futbalu Ján Kováčik na webe SFZ.Najlepšou slovenskou futbalistkou sa stala opäť Dominika Škorvánková. V súčasnosti hráčka nemeckého klubu Bayern Mníchov obhájila svoje prvenstvo a celkovo jej patrí už deviaty primát, ôsmy za sebou. Trénerom roka 2019 v SR je Ján Kozák ml., ktorý počas jesennej časti aktuálneho ročníka 2019/2020 priviedol mužstvo bratislavského Slovana do skupinovej fázy Európskej ligy. "Belasí" sú navyše s komfortným náskokom lídrami momentálne prerušenej fortunaligovej súťaže.Slávnostné vyhlásenie bolo plánované na pondelok 23. marca večer v Šamoríne, no organizátori už pred dvomi týždňami informovali o jeho zrušení. Situáciu však skomplikoval koronavírus, pre ktorý na území Slovenska už niekoľko dní platia výrazné obmedzenia a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Laureáti si trofeje prevezmú počas najbližšieho reprezentačného zrazu."Toto sa stalo prvýkrát v histórii, že výsledky nebudú slávnostne vyhlásené. V úplne 1. ročníku v roku 1993 sme mali takú formu, že sme to oznamovali na tlačovej konferencii približne dva týždne pred Vianocami a víťazi si neskôr na bankete prevzali ocenenia. Historicky sa to zopakovalo, ale v úplne iných podmienkach. Samozrejme, tieto sú oveľa nepríjemnejšie. Je to škoda, pretože Milan Škriniar, Róbert Boženík a Ján Kozák ml. nikdy doteraz nevyhrali túto anketu. Dúfajme, že v ďalších ročníkoch si to vynahradia nejakým iným úspechom," povedal pre agentúru SITA organizátor ankety Michal Zeman.Už dlhšie boli známe a organizátormi zverejnené výsledky ďalšej ankety. Najlepším hráčom účinkujúcim v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna lige za rok 2019 sa stal slovinský útočník Andraž Šporar, ktorý pred niekoľkými týždňami prestúpil z bratislavského Slovana do portugalského klubu Sporting Lisabon. Získal 96 hlasov. Za ním skončil jeho klubový spoluhráč Dominik Greif (41), tretie miesto obsadil Róbert Boženík (22).