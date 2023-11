Škriniara potešila reakcia tímu: Je krásne sláviť postup doma

S kapitánskou páskou na rukáve priviedol Milan Škriniar slovenskú futbalovú reprezentáciu na ME 2024 v Nemecku. Posledný krok býva najťažší, Slováci ho však zvládli bravúrne. Island zdolali 4:2 a podľa stopéra Paríža St. Germain opäť ukázali progres, no stále potrebujú čas na zautomatizovanie herných činností a zlepšenie herného prejavu.





Krátko po štvrťhodine divákom na tribúnach i slovenským futbalistom "zatrnulo" po góle Orriho Oskarssona, našťastie ešte do polčasu sa hráčom v modrých dresoch podarilo streliť dva góly a ísť do vedenia. "Začali sme veľmi dobre, boli sme silní na lopte, ale prišla nešťastná situácia a tečovaná gólová hlavička. Ale veril som mužstvu, že to preklenieme. Zareagovali sme dobre, nezamrazilo nás to, pokračovali sme v našom futbale. Prišiel gól po rohu, ďalší z jedenástky, stále sme hrali náš futbal. Potešila ma reakcia mužstva za stavu 0:1," priznal Škriniar.Ten aj za už rozhodnutého stavu 4:1 ako správny kapitán burcoval mužstvo. "Snažil som sa stále povzbudzovať chalanov, lebo vo futbale niekedy jeden gól dokáže zmeniť priebeh. Zvládli sme to, sú to skvelé pocity. Vďaka patrí aj divákom, ktorí nás hnali dopredu, cítili sme ich za nami. Videli šesť gólov, čo je super. Vypredali štadión a môžu sa tešiť spolu s nami. Robíme to aj pre nich, pre nás je najviac, keď si užívajú naše zápasy. Je skvelé, že sa podarilo spečatiť postup na ME v domácom prostredí a môžeme sa tešiť s našimi rodinami a fanúšikmi."Dvojgólovým hrdinom slovenského tímu bol Lukáš Haraslín, pridať sa k nemu mohol Juraj Kucka, ktorému za stavu 4:1 prekazil radosť z exportnej "trefy" hosťujúci brankár. "Trafil to skvele, ale nemohli dať dva góly v jednom zápase ´Kuco´ aj ´Šulo´. To už by bolo príliš veľa," sálala zo Škriniarových odpovedí pohoda a úľava. Náročný kvalifikačný cyklus zavŕšený postupom na šampionát treba osláviť ako sa patrí, hoci Slovákov ešte v nedeľu čaká posledný zápas J-skupiny v Bosne a Hercegovine.Prvé oslavy prebehli už v šatni, kde vyhrávala hudba, striekalo šampanské a hráči oblečení v tričkách vo farbe trikolóry s nápisom "Letíme na EURO - Nemecko 2024" sa spontánne zabávali. "Určite to oslávime a užijeme si to všetci spolu, hráči aj členovia realizačného tímu. Od soboty sa však už budeme pripravovať na zápas v Bosne a Hercegovine. Priestor asi dostanú aj iní hráči, ale nechceme ho odfláknuť. Pripravíme sa na neho ako na normálny zápas."Pre Škriniara je česť viesť slovenský tím ako kapitán. "Som na to hrdý, zároveň však tvrdím, že stále potrebujeme čas. Aj naše výkony v kvalifikácii neboli vždy optimálne, niekedy sa k nám priklonilo šťastie. Budeme pracovať na tom, aby sme zlepšili našu hru, zautomatizovali herné prvky a boli efektívnejší. Aby sme na ME cestovali silnejší a pokúsili sa tam uhrať dobrý výsledok."Dirigent slovenskej defenzívy pochválil výkon Norberta Gyömbéra, ktorý na pravom kraji obrany zastúpil potrestaného Petra Pekaríka. "Noro podal vynikajúci výkon. Už dva dni trénoval na tomto poste a ukazoval sa v dobrom svetle. Aj za trénera Kozáka už hral vpravo aj naľavo. Myslím, že si to uhral super."