Škriniarov Inter si zahrá finále Európskej ligy, Šachtaru nedal šancu

Škriniar zápas sledoval z lavičky

Šachtar pochoval druhý gól

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Po boku španielskeho tímu FC Sevilla sa vo finále Európskej ligy 2019/2020 predstavia aj futbalisti talianskeho Interu Miláno . Milánčania si v pondelkovom semifinále v nemeckom Düsseldorfe poradili s ukrajinským Šachtarom Doneck hladko 5:0 (1:0).Finále je na programe v piatok 21. augusta v Kolíne nad Rýnom - bude to vyvrcholenie záverečného turnaja v Nemecku, ktorý Európska futbalová únia (UEFA) zorganizovala po vynútenej pauze v súťaži spôsobenej pandémiou koronavírusu.Po dva góly víťazného kolektívu v pondelok zaznamenali útočníci Lautaro Martínez Romelu Lukaku , jeden zásah pridal Danilo D'Ambrosio. Slovenský stopér milánskeho tímu Milan Škriniar do stretnutia nezasiahol a sledoval ho iba z lavičky náhradníkov. Belgičan Lukaku skóroval už v desiatom súboji EL bez prerušenia, čo je rekord tejto súťaže."Vedeli sme, že pokiaľ sa nám podarí uzamknúť stred obrany, tak nebudeme mať problémy, keďže naša fyzická pripravenosť bola nad sily súpera. V druhom polčase náš pohyb a nacvičené akcie rozhodili hráčov Šachtaru. Do Nemecka sme prišli po triumf v Európskej lige, no Sevilla asi bude vo finále favoritom," zhodnotil Romelu Lukaku podľa oficiálneho webu UEFA.Držanie lopty počas celého duelu síce bolo mierne na strane ukrajinského majstra, milánsky Inter však bol strelecky aktívnejší a na pokusy na bránku duel vyhral 9:1. Z deviatich striel premenil na góly viac ako polovicu. "Bol to krásny večer, o niečom takom sme snívali. Dokázali sme, že Inter je pripravený na veľké veci. A my sme pripravení na finále. Veľmi sa teším z mojich dvoch gólov, pretože v tomto smere mám za sebou náročnejšie obdobie. Napriek tomu som mal radosť z úspechov kolektívu. Deň za dňom sa zlepšujeme, pretože máme skvelý mix skúsených hráčov a mladíkov," myslí si dvojgólový Argentínčan Lautaro Martínez.V pondelok večer zostali sklamaní futbalisti Šachtaru. "V pohárovej Európe sme prešli dlhú cestu, no pondelkový zápas všetok lesk zmazal. Nemyslím si, že výsledok je spravodlivý. Urobili sme však príliš mnoho chýb a pykali sme za ne. Neukázali sme svoj futbal, definitívne našu psychiku zrútil druhý inkasovaný gól. Inter má dvoch fantastických útočníkov a je veľmi náročné hrať proti nim v situáciách jeden na jedného," zhodnotil pre uefa.com gruzínsky obranca Šachtaru Davit Chočolava.V piatkovom finále sa stretnú dva mimoriadne úspešné kluby tejto súťaže. FC Sevilla v ostatných dvoch dekádach ovládla Európsku ligu päťkrát (2006, 2007, 2014, 2015 a 2016), milánsky Inter v nej triumfoval trikrát (1991, 1994, 1998). Do roku 2009 sa táto súťaž volala Pohár UEFA.