Setién oficiálne skončil na lavičke Barcelony, má ísť o prvý krok k veľkým zmenám

Koeman ako voľba číslo jeden

Prezident klubu pod paľbou kritiky

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Už v piatok po potupnej prehre 2:8 vo štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 s Bayernom Mníchov sa nahlas hovorilo o konci trénera Quiqueho Setiéna v španielskom futbalovom veľkoklube FC Barcelona . Vedenie organizácie si však vzalo pár dní na to, aby svoje zmeny v tíme neoznamovalo s "horúcou hlavou", Setiéna oficiálne vyhodilo v pondelok.Má pritom ísť len o prvý krok veľkých zmien v klube. Aj o tom v pondelok debatovali členovia vedenia na mimoriadnej schôdzke vedenej prezidentom Josepom Bertomeuom, ktorej výsledkom je vyhlásenie nových volieb na marec 2021. Súčasné vedenie teda ešte bude plne zodpovedné za sezónu 2020/2021.Meno nového kouča zatiaľ nie je známe, ale španielske médiá už skôr informovali o Holanďanovi Ronaldovi Koemanovi ako o voľbe číslo jeden. Niekdajší obranca FC Barcelona sa už údajne nachádza v katalánskej metropole. "Meno nového trénera oznámime v najbližších dňoch, keď budeme informovať aj o ďalších významných zmenách," uvádza sa vo vyhlásení klubu. Uvádzajú sa tam tiež informácie o pokračovaní v implementácii plánu na zvrátenie negatívnych dopadov na klub po športovej aj ekonomickej stránke aj v súvislosti s pandémiou koronavírusu . V súvislosti s menom nového kouča sa spomínali aj Mauricio Pochettino či Xavi Hernández Súčasný prezident klubu Josep Bertomeu je vo svojej funkcii od roku 2014 a v ostatnom období sa dostal pod paľbu kritiky. Zahanbujúca piatková prehra s Bayernom už len podčiarkla sklamanie v organizácii "blaugranas", ktorá zostala bez akéhokoľvek titulu prvýkrát od sezóny 2007/2008. Setién na poste hlavného trénera zotrval len veľmi krátko, na svoj post prišiel v januári 2020 ako náhrada za Ernesta Valverdeho. Aktuálna sezóna v Barcelone bola okrem iného poznačený aj tým, že hráči čoraz hlasnejšie vyjadrovali svoju nespokojnosť prácou vedenia. Servítku pred ústa si nekládli ani Lionel Messi či Gerard Piqué.Ronald Koeman už v minulosti pracoval v realizačnom tíme FC Barcelona. Aktuálne 57-ročný Holanďan bol ešte v 90. rokoch minulého storočia asistentom Louisa van Gaala, stalo sa tak hneď po ukončení jeho hráčskej kariéry. Počas nej získal s klubom štyri tituly a v roku 1992 bol autorom víťazného gólu vo finále Európskeho pohára, z ktorého sa vzápätí stala Liga majstrov. Koeman reprezentoval Holandsko na MS 1990 a 1994, bol tiež súčasťou víťazného holandského výberu na ME 1988. Ak by prijal ponuku viesť FC Barcelona, musel by ukončiť pôsobenie pri reprezentácii Holandska, ktorú vedie od februára 2018 a zmluvu má do MS 2022.