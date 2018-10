Skripaľa v ČR v roku 2014 sledovali tí, ktorí útočili aj v Salisbury

Na archívnej snímke zo 7. marca 2018 policajti hliadkujú pred policajnou páskou neďaleko miesta, kde našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. októbra (TASR) - Dvaja Rusi, ktorých britskí vyšetrovatelia podozrievajú z pokusu o otravu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, boli v októbri 2014 v Česku.S odvolaním sa na svoje zdroje to v stredu uviedol Radiožurnál Českého rozhlasu s tým, že v rovnakom čase mal do ČR prísť aj Skripaľ, aby sa tam - podľa dôveryhodných zdrojov zo spravodajskej komunity - stretol s českými spravodajskými dôstojníkmi, ktorým pomáhal aj s odhaľovaním údajných ruských špiónov.Zdroje Radiožurnálu sú presvedčené, že spomínaná dvojica Rusov Skripaľa sledovala už vtedy.uviedol pre Radiožurnál zdroj zo spravodajských služieb.Jedným z podozrivých mužov je Alexandr Miškin, o ktorom investigatívny web Bellingcat napísal, že ide o lekára v službách ruskej vojenskej rozviedky GRU. Donedávna v kauze figuroval pod menom Alexandr Petrov.Do Česka - práve pod meno Petrov - pricestoval v polovici októbra roku 2014. Najprv sa od 13. do 16. októbra ubytoval v jednom z hotelov v Ostrave, potom sa presunul do Prahy.Druhý muž - vystupujúci pod menom Ruslan Boširov, ktorý sa podľa britských médií v skutočnosti volá Anatolij Čepiga a je plukovníkom GRU - navštívil Prahu 11. októbra 2014.Radiožurnál uviedol, že o ich návštevu v Prahe sa zaujímali českí spravodajskí dôstojníci i Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Teraz však túto záležitosť nechce nikto komentovať vzhľadom na vyšetrovanie kauzy Skripaľ a jej súvislostí.Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) "informácie tohto typu zásadne nekomentuje", uviedol jej hovorca Ladislav Šticha.reagoval na otázku Radiožurnálu hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej.Ruská ambasáda v Prahe sa tiež odmietla vyjadriť k návšteve agentov GRU v Česku.