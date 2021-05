Škrtaním výdavkov by SaS zobrala peniaze ľuďom a firmám, tvrdí Matovič a obviňuje sulíkovcov z rozbíjania vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2021 - Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal na margo sporov o zmeny v štátnom rozpočte minister financií Igor Matovič (OľaNO), strana SaS sa čochvíľa premenuje zo strany odborníkov na stranu rozbíjačov vlády. „Toto nie sú fazuľky, aby sme sa tu hrali so štátnym rozpočtom,“ povedal Matovič.Ak by sa naplánované navýšenie výdavkov výraznejšie preškrtalo, znamenalo by to podľa Matoviča to, že strana SaS chce zobrať peniaze ľuďom a firmám, teda tým, ktorí v kríze stratili najviac.„Len si hľadajú zámienku, ako rozbiť vládu, majú to v DNA,“ pokračoval Matovič. Zároveň vyslovil želanie, aby sa strana SaS začala správať ako zodpovedný partner. „A nie ako nezodpovedný, cynický a asociálny akože partner,“ doplnil Matovič.Doterajšie správanie strany SaS podľa ministra financií nesvedčí o tom, že sú koaličným partnerom a podľa neho sa takto fungovať nedá.„Myslím si, že Sulík bude robiť všetko preto, aby boli predčasné voľby a ja budem robiť všetko preto, aby som mu v tom zabránil,“ dodal Matovič.