Sulík si nemyslí, že Matovič vie efektívne spravovať verejné financie. Bude žiadať jeho hlavu?

Vládnuť budú aj tak

Rozkladný kód

19.5.2021 - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) si nemyslí, že minister financií Igor Matovič vie efektívne spravovať verejné financie. Avšak jednoznačnú odpoveď na otázku, či budú žiadať jeho odchod z funkcie ministra financií, nedal.„Toto sú veľmi vážne rozhodnutia. Ak takéto rozhodnutie padne, tak nebude to len moje. My máme orgány v strane. To nie je len tak a nechcem tu nič ľahkovážne hovoriť, sú za tým náročné procesy. A myslím si, že to stačí, ako odpoveď,“ povedal v stredu na tlačovej konferencii Sulík.Avšak zároveň skonštatoval, že vládnuť sa dá aj pri súčasnom stave. „Všetko sa dá, nie sme z cukru a ja som v politike dvanásť rokov a zažil som kadečo a nebudeme hneď robiť paniku,“ povedal Sulík.Je predpoklad, že sa situácia utrasie. „A ak sa to neutrasie, tak to bude neutrasené, ale vládnuť budeme,“ dodal Sulík.„Ja si myslím, že majú v sebe zakódovaný rozkladný kód. Polčas rozkladu u nich trvá približne rok, niekedy to príde na nich skôr,“ reagoval minister financií Igor Matovič na následnej tlačovej konferencii.Podľa neho sa práve pri tejto kauze o rozpočte ukazuje, že ide o stranu rozbíjačov vlád. Rozbili podľa neho vládu Ivety Radičovej, rozbili vládu Igora Matoviča a rozbíjajú vládu Eduarda Hegera.Na druhej strane, na otázku možného odvolávania Richarda Sulíka nedal Igor Matovič taktiež jasnú odpoveď. No skonštatoval, že nemá v sebe pocit pomstychtivosti.