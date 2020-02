Škrtelov gól pomohol k postupu Basaksehiru v Európskej lige, ďalej idú aj AS Rím a Wolverhampton

Porto neprešlo cez Leverkusen

Nepriaznivé počasie v Rakúsku



Európska liga 2019/2020



šestnásťfinále - odvety



Istanbul Basaksehir (Tur.) - Sporting Lisabon (Portug.) 4:1 po predĺžení (3:1, 2:0) - prvý zápas 1:3, do osemfinále postúpil Istanbul Basaksehir

Góly: 31. Škrtel, 45. Aleksič, 90.+ a 118. Višča (druhý z kop. kopu) - 68. Vietto

Martin Škrtel (Basaksehir) odohral celý zápas a v 31. min. strelil gól



FC Bazilej (Švaj.) - APOEL Nikózia (Cyp.) 1:0 (1:0) - prvý zápas 3:0 - do osemfinále postúpil FC Bazilej

Gól: 38. F. Frei (z pok. kopu)



Espanyol Barcelona (Šp.) - Wolverhampton Wanderers (Angl.) 3:2 (1:1) - prvý zápas 0:4, do osemfinále postúpil Wolverhampton Wanderers

Góly: 16., 57. a 90.+ Calleri (druhý z pok. kopu) - 22. A. Traoré, 80. Doherty



FC Porto (Portug.) - Bayer Leverkusen (Nem.) 1:3 (0:1) - prvý zápas 1:2, do osemfinále postúpil Bayer Leverkusen

Góly: 66. Marega - 10. Alario, 50. Demirbay, 58. Havertz, ČK: 85. T. Soares (Porto)



KAA Gent (Belg.) - AS Rím (Tal.) 1:1 (1:1) - prvý zápas 0:1, do osemfinále postúpil AS Rím

Góly: 25. David - 29. J. Kluivert



LASK Linz (Rak.) - AZ Alkmaar 2:0 (1:0) - prvý zápas 1:1, do osemfinále postúpil LASK Linz

Góly: 44. a 50. Raguz (druhý z pok. kopu), ČK: 88. Wiesinger (Linz) po 2. ŽK



Malmö FF (Švéd.) - VfL Wolfsburg (Nem.) 0:3 (0:1) - prvý zápas 1:2, do osemfinále postúpil VfL Wolfsburg

Góly: 42. Brekalo, 66. Gerhardt, 70. Joao Victor



Red Bull Salzburg (Rak.) - Eintracht Frankfurt (Nem.) - prvý zápas 1:4, odložili pre nepriaznivé počasie



Zostávajúci štvrtkový program:

Benfica Lisabon (Portug.) - Šachtar Doneck (Ukr.) /21.00/ - prvý zápas 1:2

Inter Miláno (Tal.) - Ludogorec Razgrad (Bul.) /21.00/ - prvý zápas 2:0

Manchester United (Angl.) - FC Bruggy (Belg.) /21.00/ - prvý zápas 1:1

Arsenal Londýn (Angl.) - Olympiakos Pireus (Gréc.) /21.00/ - prvý zápas 1:0

FC Sevilla (Šp.) - CFR Kluž (Rum.) /21.00/ - prvý zápas 1:1

Celtic Glasgow (Škót.) - FC Kodaň (Dán.) /21.00/ - prvý zápas 1:1

Ajax Amsterdam (Hol.) - Getafe CF (Šp.) /21.00/ - prvý zápas 0:2



Stredajší výsledok:

Sporting Braga (Portug.) - Glasgow Rangers (Škót.) 0:1 (0:0) - prvý zápas 2:3, do osemfinále postúpil Glasgow Rangers



31. Škrtel, 45. Aleksič, 90.+ a 118. Višča (druhý z kop. kopu) - 68. ViettoMartin Škrtel (Basaksehir) odohral celý zápas a v 31. min. strelil gól: 38. F. Frei (z pok. kopu): 16., 57. a 90.+ Calleri (druhý z pok. kopu) - 22. A. Traoré, 80. Doherty: 66. Marega - 10. Alario, 50. Demirbay, 58. Havertz, ČK: 85. T. Soares (Porto): 25. David - 29. J. Kluivert: 44. a 50. Raguz (druhý z pok. kopu), ČK: 88. Wiesinger (Linz) po 2. ŽK: 42. Brekalo, 66. Gerhardt, 70. Joao VictorBenfica Lisabon (Portug.) - Šachtar Doneck (Ukr.) /21.00/ - prvý zápas 1:2Inter Miláno (Tal.) - Ludogorec Razgrad (Bul.) /21.00/ - prvý zápas 2:0Manchester United (Angl.) - FC Bruggy (Belg.) /21.00/ - prvý zápas 1:1Arsenal Londýn (Angl.) - Olympiakos Pireus (Gréc.) /21.00/ - prvý zápas 1:0FC Sevilla (Šp.) - CFR Kluž (Rum.) /21.00/ - prvý zápas 1:1Celtic Glasgow (Škót.) - FC Kodaň (Dán.) /21.00/ - prvý zápas 1:1Ajax Amsterdam (Hol.) - Getafe CF (Šp.) /21.00/ - prvý zápas 0:2

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti tureckého Istanbulu Basaksehir v zostave so slovenským obrancom Martinom Škrtelom postúpili do osemfinále aktuálnej edície Európskej ligy, keď vo štvrtkovej odvete šestnásťfinále zvíťazili na domácej pôde 4:1 po predĺžení nad hráčmi Sportingu Lisabon . Istanbulčania po prvom polčase viedli 2:0 zásluhou Škrtela a srbského legionára Danijela Aleksiča.Po zmene strán síce znížil v drese hostí Luciano Vietto, ale v nadstavenom čase sa presadil Edin Višča a posunul duel do predĺženia. Bosniansky záložník bol napokon hrdinom tímu z tureckej metropoly, keď v 118. minúte premenil pokutový kop.Ďalší portugalský zástupca FC Porto sa rozlúčil s vyraďovacou časťou druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže v najkratšom možnom čase. S nemeckým Bayerom Leverkusen prehral v odvete 1:3 a nenapravil si chuť po neúspechu na trávniku súpera.Účasť vo štvrťfinále si pohodlne vybojoval aj Wolfsburg , ktorý vyradil švédske Malmö. Bezpečný náskok z úvodných zápasov si postrážili švajčiarsky Bazilej a anglický Wolverhampton . Prekvapenie sa zrodilo v konfrontácii LASK Linz s AZ Alkmaar, v ktorom po remíze 1:1 vonku zvíťazil rakúsky tím doma 2:0 a prenikol do osemfinále. Medzi šestnástkou najlepších nebude chýbať ani AS Rím , ktorý si v rámci dvojzápasu poradil s KAA Gent.Po štvrtkových dueloch bude známych len 15 účastníkov osemfinále, pretože odvetný súboj medzi rakúskym Red Bullom Salzburg a nemeckým Eintrachtom Frankfurt sa uskutoční pre nepriaznivé počasie v náhradnom termíne. Od 21.00 h je na programe zvyšných sedem odvetných stretnutí šestnásťfinále.Už v stredu si vybojoval postup škótsky Glasgow Rangers, ktorý vyradil portugalský Sporting Braga.