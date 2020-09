Škrtelov návrat do reprezentácie je otvorený, Hapal komunikuje aj s Makom

Pozitívny rozhovor so Škrtelom

Mak bude v širšej nominácii

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal počas septembra absolvoval rozhovor s obrancom Martinom Škrtelom o jeho prípadnom návrate do národného tímu. Skúsený stopér sa už síce oficiálne rozlúčil s reprezentáciou, no nedávno pripustil minimálne úvahy o návrate. Možný návrat Škrtela do národného tímu je však zatiaľ otázny."S Martinom som už hovoril. Bol to veľmi príjemný a pozitívny rozhovor. Momentálne má však zdravotné problémy, a tak ho budeme sledovať. Téma jeho návratu ešte nie je uzatvorená. Dohodli sme sa, že si ešte pred utorkovou záverečnou nomináciou zavoláme,“ prezradil Hapal v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Slováci v úvode septembra odohrali dve stretnutia v Lige národov. V Bratislave prehrali s výberom Česka 1:3 a v Netanyi remizovali s domácim Izraelom 1:1 . Ako informuje futbalsfz.sk, Hapalovi po nie ideálnom septembrovom vystúpení vyjadril prezident SFZ Ján Kováčik dôveru. "Som veľmi rád, že mi prezident vyslovil dôveru a po takomto náročnom zraze a výsledkoch môžem pracovať s tímom aj naďalej a pripravovať ho na najdôležitejší zápas tohto obdobia. S chlapcami urobíme maximum preto, aby sme v barážovom súboji s Írskom uspeli,“ pokračoval Hapal.V októbri absolvujú Slováci až tri stretnutia. Najprv nastúpia proti Írom v boji o miestenku na majstrovstvá Európy a potom odohrajú dva zápasy v LN - v Škótsku a doma proti Izraelu. Už počas najbližšieho asociačného termínu by v slovenskom tíme mohol po istom čase figurovať aj Róbert Mak, ktorý sa po jarnom ukončení zmluvy v Turecku dohodol na spolupráci s maďarským Ferencvárosom Budapešť."S Robom som dlhodobo pravidelne komunikoval. Dá sa povedať, že som vedel o každom jeho kroku, a preto som veľmi rád, že má konečne klub a môže sa pripravovať s mužstvom. Verím, že bude pravidelne hrávať. Určite je v širšej nominácii na októbrový zraz. Tá užšia bude známa o týždeň v utorok 29.septembra a uvidíme, či v nej bude,“ dodal Hapal.