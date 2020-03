SKSI presúva členské schôdze Regionálnych združení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na základe nariadenia a rozhodnutia krízového štábu SR pre šíriace sa infekčné ochorenie na našom území Slovenská komora stavebných inžinierov oznamuje svojim členom dočasné zrušenie všetkých členských schôdzí Regionálnych združení SKSI, ktoré boli plánované v jednotlivých regiónoch začiatkom apríla. Do odvolania sú zrušené aj všetky ďalšie aktivity spojene so združovaním osôb.Zároveň Vás chceme informovať o obmedzenom fungovaní Úradu a regionálnych kancelárií, ktoré predbežne pracujú do 23. marca 2020 v obmedzenom režime. Zamestnancov môžete kontaktovať na mobilných telefónoch alebo mailom. S ohľadom na bezpečnosť osôb, je potrebné si osobné stretnutie dohodnúť vopred a len v bezodkladnom prípade.Bezpečnosť členov komory a našich zamestnancov je pre nás dôležitá, preto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie všetkých pokynov štátu a v prípade osobného stretnutia s našimi zamestnancami aj nosenie ochranných pomôcok, hlavne rúška na tvár.Kontakty na našich zamestnancov nájdete TU Ďakujeme za pochopenie.Informačný servis