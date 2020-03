Ochranné rúška zo Zornice obsahujú strieborné vlákno, k výrobe sa pripojí aj závod Eterna

Nedávno šili košele

Materiál obsahuje strieborné vlákna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 - Dodávka prvých 20-tisíc antibakteriálnych ochranných rúšok pre Štátne hmotné rezervy (ŠHR) odchádza v utorok z bánoveckej textilnej fabriky Zornica Banko Fashion. Po návšteve textilky to vyhlásil predseda vlády SR Peter Pellegrini.Generálny riaditeľ firmy Igor Maukš potvrdil, že už čoskoro sa k výrobe pripojí aj susedný závod Eterna, čím by denná výroba ochranných rúšok mohla dosiahnuť minimálne 40-tisíc kusov.Ešte pred dvoma týždňami sa v bánoveckej textilke šili košele. Pellegrini počas svojej utorokovej návštevy poďakoval vedeniu firmy a samotným šičkám, že dokázali veľmi rýchlo reagovať na situáciu a zmeniť výrobný program."Kontrakt pre ŠHR je uzavretý na dodávku 650-tisíc kusov ochranných rúšok, dnes smerovala prvá dodávka s 20-tisíc kusmi do skladov v Slovenskej Ľupči, odkiaľ budú distribuované. Dobrou správou je, že k iniciatíve Zornice sa pripája aj susedný závod, kde je pripravená ďalšia výrobná kapacita s 500 ľuďmi. Som presvedčený, že ak si bánovecká fabrika splní svoje zmluvné povinnosti voči štátu, výroba sa tu nezastaví a budú ochranné rúška vyrábať naďalej pre lekárne a súkromný sektor," uviedol premiér.Zmene výrobného programu predchádzalo získanie potrebných certifikátov a hlavne zabezpečenie dodávky materiálu, z ktorého sa budú rúška vyrábať. "Ide o špičkový materiál, ktorý obsahuje strieborné vlákna, a tak má nielen prvotné ochranné prvky, ale bráni lepšie a aktívnejšie prieniku vírusu do ľudského tela," priblížil Maukš.Užívateľom odporúča zaobchádzať s antibakteriálnym rúškom opatrne, preplachovať ho pri 30-stupňovej teplote s tým, že podľa certifikátu by malo zniesť 200 praní.Premiér Pellegrini pochválil aj mestá a obce, ktoré sa dokázali dohodnúť s krajčírskymi dielňami a zabezpečiť vo vlastnej réžii rúška pre svojich zamestnancov, ale napríklad aj seniorov."Som rád, že som dnes mohol informovať aj prezidenta Slovenskej lekárskej komory o začiatku distribúcie ochranného a zdravotníckeho materiálu cez vyššie územné celky. Bolo vyskladnených postupne takmer 70-tisíc ochranných rúšok, ochranných rukavíc a návlekov primárne pre pacientov, ktorí by mali s touto ochranou vstupovať k lekárovi, aby ho čo najmenej ohrozili," dodal Pellegrini.