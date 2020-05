Skupina ALEF zvýšila obrat o 21% a rozšírila svoje aktivity

O skupine ALEF Group

21.5.2020 (Webnoviny.sk) -Skupina ALEF zvýšila svoj obrat na približne 260 miliónov eur, čo je medziročný nárast, presahujúci 21 %."Minulý rok bol pre nás veľmi úspešný. Rástli sme najmä vďaka kombinácii skvelej spolupráce našich tímov v jednotlivých štátoch a stabilnej úspešnej spolupráce s našimi partnermi či vendormi a v neposlednom rade aj vďaka riešeniam, obsahujúcim to najlepšie na trhu," hovorí Milan Zinek, CEO ALEF Group. "Aj preto sme mohli rozšíriť naše tímy o 40 nových kolegov, predovšetkým na technických pozíciách. Celkom nás je tak v 7 krajinách už viac ako 400," dodáva."Na Slovensku dosiahla spoločnosť ALEF rast takmer 9 %, pričom najrastovejšími aktivitami boli predaj subskripcií a profesionálne certifikované kurzy. Práve pri školeniach sa ukazuje, aké je dôležité mať vo firme kvalitných odborníkov. V slovenskom ALEF-e je ich vyše 20," povedal Martin Čársky, Managing Director, ALEF Slovensko. "Celkový počet našich zamestnancov na Slovensku stúpol na 60."Spoločnosť ALEF zároveň posilnila svoje vlastné školiace centrá v Bratislave, Prahe, Budapešti, Ľubľane, Záhrebe, Belehrade i v Bukurešti, ktoré teraz ponúkajú viac ako 280 kurzov v oblasti ICT. Len za minulý rok vyškolila viac ako 3850 IT odborníkov.ALEF už viac ako 25 rokov dodáva najkvalitnejšie kompletné ICT riešenia v oblasti infraštruktúry sietí a dátových centier, kybernetickej bezpečnosti a nástrojov spolupráce. Zameriava sa zároveň na školenia IT expertov, ktorí s technológiami vo firmách pracujú.Spoločnosť ALEF Distribution SK, ktorá má hlavnú centrálu v Prahe, zároveň posilnila svoju pozíciu v Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku, kde sa stala jednotkou v predaji riešení značky Cisco. ALEF ponúka aj riešenia značiek F5, Microsoft, Flowmon, Splunk, AWS, alebo NetApp, pre ktorú je exkluzívnym distribútorom na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku, Bulharsku, Grécku, na Cypre a na Malte.Vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalosti produktov týchto značiek dokáže ALEF poskytnúť komplexné riešenia v oblastiach sieťovej infraštruktúry, dátových úložísk, výpočtových prostriedkov, využitia verejných i súkromných cloudových služieb, špecializovaných aplikácií a vývoja softvérového riešenia na mieru. Rovnako tak ALEF zaisťuje kompletné technické a procesné riešenia bezpečnosti informačných technológií, architektúry firemného ICT i jednotlivých technologických celkov ako aj riešenia pre spoluprácu na diaľku, a služby pre providerov.Spoločnosť ALEF Group bola za svoju prácu na trhu a komunikáciu ocenená nezávislou porotou titulom Czech Business Superbrands 2020.Skupina ALEF dosiahla vo fiškálnom roku končiacom v marci 2019 obrat 246 miliónov EUR. Skupina v súčasnosti celá zamestnáva 345 ľudí. Skupina ALEF Group je spoľahlivý dodávateľ informačných technológií od roku 1994. Dnes je jedným z najväčších a najstabilnejších distribútorov technológií sieťovej infraštruktúry. Portfólio dopĺňajú produkty spoločností Cisco, NetApp, Meraki, F5 Networks, Microsoft, Thycotic, Splunk a Flowmon, Libelium.Informačný servis