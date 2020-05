Novela o zájazdoch berie právo voľby, spotrebitelia čakajú žalobu z Bruselu a obracajú sa aj na Čaputovú

S poľutovaním prijali schválenie zákona

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Spotrebiteľské organizácie očakávajú pre spornú vládnu novelu zákona o zájazdoch žaloby od Európskej komisie proti Slovensku za porušenie pravidiel Európskej únie S petíciou sa zároveň chcú obrátiť na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby parlamentom expresne schválenú novelu nepodpísala, pretože zasahuje do základných práv občanov.Slovenská komora spotrebiteľských organizácií (SKSO) informovala, že s poľutovaním prijíma schválenie novely zákona o zájazdoch, ktorá zavádza pre dovolenky zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu takzvané poukážky."Slovenská komora spotrebiteľských organizácii sa stotožnila s nutnosťou zaviesť pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry takzvané poukážky pre spotrebiteľov, ktorých zájazdy sa následkom pandémie zrušili, a ktoré majú slúžiť na výber nového zájazdu v neskoršom období za už zaplatené peniaze. Od začiatku však upozorňovala, že spotrebiteľom musí ostať zachované právo na vrátenie ceny zájazdu, ak nebudú mať záujem o poukážku," uviedol predseda SKSO Roman Jurík.Komora bola pripravená presvedčiť spotrebiteľov, aby radšej využili poukážky a nežiadali vrátanie ceny zájazdu, no už na to nevidí dôvod. Schválená novela totiž berie spotrebiteľom právo voľby, keďže zavádza povinné poukážky pre tých, ktorí si už zájazd kúpili, zaplatili zaň, no bol zrušený. Výnimku tvoria vybrané skupiny ľudí, ktorí môžu odmietnuť náhradný zájazd a žiadať vrátenie peňazí.Zavedenie povinných poukážok považuje SKSO za porušenie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách. Česká republika tiež zaviedla povinné poukážky, za čo už dostala list od Európskej komisie s upozornením na porušenie práva EÚ."Ak schválený návrh zákon nadobudne účinnosť, dá sa očakávať rovnaký postup Európskej komisie aj voči Slovenskej republike. Zrejme to bude viesť až k žalobe Európskej komisie pre porušenie práva Európskej únie na Súdny dvor Európskej únie," predpokladá Jurík.Existujú podľa neho aj iné možnosti, ako pomôcť cestovným kanceláriám a cestovným agentúram bez rizika uloženia pokuty zo strany Súdneho dvora Európskej únie a bez porušenia práv spotrebiteľov."Ani prijaté riešenie pritom zrejme nezabráni krachu viacerých, najmä menších cestovných kancelárií a cestovných agentúr," dodal Jurík.Aj Spotrebiteľské Centrum upozornilo, že novela zákona o zájazdoch porušuje práva spotrebiteľov a je v rozpore s európskou smernicou, za čo Slovensku hrozia žaloby od Európskej komisie.Doposiaľ platný zákon o zájazdoch podľa organizácie poskytoval všetky možnosti na vyriešenie aktuálnej situácie a dokonca ráta aj s nepredvídateľnými situáciami, keď sa zájazd nemôže uskutočniť."Mnohé cestovné kancelárie vzniknutú situáciu vyriešili v súlade s platným zákonom a po dohode so svojimi klientmi. Preto novela zákona, ako neadekvátny zásah do práv spotrebiteľa, nemá reálne opodstatnenie," uviedol predseda Spotrebiteľského centra Miroslav Antoňak s tým, že schválená novela je neférová a jednostranne zvýhodňuje cestovné kancelárie."Z analýz Spotrebiteľského Centra vyplýva, že niektoré cestovné kancelárie skôr či neskôr budú nútené vyhlásiť konkurz. Týmto sa iba skomplikuje uplatňovanie nárokov na vrátenie peňazí cestujúcich," uzavrel Antoňak.