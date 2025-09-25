Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Skupina AURES Holdings tento rok predala už rekordných 77 000 áut


Tagy: PR Predaj áut

Najpredávanejším typom jazdeného auta na Slovensku, ale aj v Česku a v Poľsku, boli cez prázdniny rodinné crossoveri, resp SUV. Vyplynulo to zo štatistík, ktoré zverejnil Aures Holdings, prevádzkovateľ ...



Zdieľať
pr400585 2 676x451 25.9.2025 (SITA.sk) - Najpredávanejším typom jazdeného auta na Slovensku, ale aj v Česku a v Poľsku, boli cez prázdniny rodinné crossoveri, resp SUV. Vyplynulo to zo štatistík, ktoré zverejnil Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Aj vďaka vysokému dopytu v tomto segmente zaznamenal najsilnejšie predaje nielen za júl a august, ale za celých osem mesiacov tohto roka – spolu išlo v Poľsku, Česku a na Slovensku o 76 991 vozidiel.


Podiel SUV resp. crossoverov na celkových predajoch AAA AUTO na Slovensku bol v lete 28 percent. V Česku si ich vybralo 29 percent a v Poľsku dokonca tretina zákazníkov. Hoci prvé miesta v Českej republike tradične patria trojici Škoda Octavia, Fabia a Superb, v top 10 sú už 3 mestské crossovery – Škoda Kodiaq, Hyundai Tucson a Škoda Karoq. V susednom Poľsku sa SUV dokonca dostalo na druhé miesto – za lídrom Opel Astra sa umiestnila Kia Sportage. Na Slovensku sú mestské crossovery v prvej desiatke na ôsmom až desiatom mieste, konkrétne Kia Sportage, Hyundai Tucson a Škoda Karoq. Prvé miesto u nás stále jednoznačne patrí Škode Octavia.

Najpredávanejšie modely áut v júli a auguste 2025 v skupine AURES Holdings:







































































Česká republika Slovensko Poľsko
1. Škoda Octavia Škoda Octavia Opel Astra
2. Škoda Fabia Škoda Fabia Kia Sportage
3. Škoda Superb Kia Ceed Škoda Octavia
4. VW Passat Škoda Superb Kia Ceed
5. Škoda Kodiaq VW Passat Nissan Qashqai
6. VW Golf Hyundai i30 VW Passat
7. Hyundai Tucson VW Golf Opel Insignia
8. Hyundai i30 Kia Sportage Toyota Yaris
9. Kia Ceed Hyundai Tucson Toyota Corolla
10. Škoda Karoq Škoda Karoq Dacia Duster

"Za rekordnými tržbami stoja systematické a dlhodobé investície do moderných technológií, najmä do pokročilých IT systémov a umelej inteligencie. Tieto nástroje nám umožňujú presne predpovedať aktuálny dopyt, optimalizovať úroveň zásob a výrazne urýchliť proces platby zákazníkov," vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodných sietí autosalónov AAA AUTO a Mototechna.

"Úspech však nie je založený výlučne na technológii – kľúčovým pilierom je dôvera zákazníkov, ktorú som si stanovila ako svoj hlavný cieľ, keď som pred trinástimi rokmi prevzala funkciu generálnej riaditeľky. Tento rok sme náš tím posilnili o Lenku Glavinić Pivoňkovú, ktorej hlavnou úlohou je komplexne zlepšiť zákaznícku skúsenosť vo všetkých fázach – od prvého kontaktu a akvizície, až po popredajný servis a riešenie reklamácií. Tento dôraz na kvalitu a spokojnosť zákazníkov je jedným z hlavných dôvodov, prečo rastieme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku."

Zároveň sa rozširuje aj sieť autocentier AAA Auto na Slovensku. Najnovšie do nej pribudla pobočka v Dunajskej Strede, ktorá je určená aj pre zákazníkov z regiónu južného Slovenska medzi pobočkami v Nových Zámkoch, Nitre a Bratislave. Nachádza sa v susedstve výjazdovej cesty a diaľnice, na mieste bývalého kontaktného centra AAA AUTO. Táto lokalita je ideálna pre ľahký prístup z okolia, vrátane smerov na Komárno, Veľký Meder a Győr.

Pri pohľade späť na trhové štatistiky je vidieť, že v prípade pohonných hmôt sú všade lídrom benzínové autá (ČR – 51,5 %, Slovensko – 53,1 %, PL – 69,4 %), často v kombinácii s alternatívnym variantom pohonu. V lete si hybridy od AAA AUTO kúpilo 7,7 % Čechov, 15,8 % Poliakov a 6,2 % Slovákov. "Česi sú v oblasti alternatívnych pohonov najodvážnejší, extrémne rastúci záujem o hybridy ale vidíme v Poľsku. V lete sme tam predali takmer 850 hybridných áut, len o pár kusov menej ako v Českej republike. Čo sa týka čisto batériových áut, záujem o ne rastie najvýraznejšie v Českej republike. Za posledné dva mesiace si tu kúpilo elektromobily už 2,7 percenta zákazníkov. V Poľsku sme len mierne za polovicou jedného percenta, Slováci už prekročili hranicu jedného percenta," dodáva Karolína Topolová s tým, že skupina AURES Holdings tento rok predala celkovo už 1 200 elektromobilov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Skupina AURES Holdings tento rok predala už rekordných 77 000 áut © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Predaj áut
nasledujúci článok >>
Konsolidácia namierená proti občanom koalícii ublíži. Fico však podľa politológa vie, ako svojich voličov obalamutiť
<< predchádzajúci článok
Rada prokurátorov odsudzuje osobné útoky a podporuje kolegyňu, ktorá bola proti prepusteniu Černáka

