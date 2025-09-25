|
Štvrtok 25.9.2025
Meniny má Vladislav
Denník - Správy
25. septembra 2025
Rada prokurátorov odsudzuje osobné útoky a podporuje kolegyňu, ktorá bola proti prepusteniu Černáka
Rada prokurátorov SR sa zastala prokurátorky Okresnej prokuratúry Trnava Moniky Brodanskej, ktorá pred súdom argumentovala proti
25.9.2025 (SITA.sk) - Rada prokurátorov SR sa zastala prokurátorky Okresnej prokuratúry Trnava Moniky Brodanskej, ktorá pred súdom argumentovala proti podmienečnému prepusteniu na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka.
Ako rada skonštatovala v stanovisku, v posledných dňoch zaznamenali verejne prezentované vyjadrenia obhajcov, ktorý spochybňovali procesný postup, argumentáciu uplatnenú v konaní, ako aj osobnú integritu prokurátorky.
"Rada prokurátorov opakovane a dôrazne apeluje na to, aby strany trestného konania dodržiavali zásady vecnej argumentácie a profesijnej etiky. Rada prokurátorov odsudzuje osobné útoky na prokurátorov, ktorých cieľom je vytvárať nátlak na výkon ich služobnej činnosti a vyjadruje podporu Monike Brodanskej," zdôraznila rada.
Na doživotie odsúdený Mikuláš Černák zostáva naďalej vo výkone trestu odňatia slobody v Leopoldove. Senát Okresného súdu Trnava na verejnom zasadnutí v kinosále leopoldovskej väznice v stredu 24. septembra nevyhovel návrhu na jeho podmienečné prepustenie. Obhajoba podala odvolanie, o veci tak bude ešte rozhodovať Krajský súd v Trnave.
Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trnave Monika Brodanská označila rozhodnutie súdu za spravodlivé a správne. Súd podľa nej musel prihliadať aj na závažnosť skutkov, za ktoré bol Černák odsúdený. Nepresvedčili ju ani vyjadrenia Černáka, že za to čo sa stalo, môžu deväťdesiate roky.
"Nie tá doba deväťdesiatych rokov spravila z odsúdeného to, čím sa stal, ale práve odsúdený veľkou mierou prispel k tomu, aké tie deväťdesiate roky boli," zdôraznila prokurátorka Brodanská.
Zdroj: SITA.sk - Rada prokurátorov odsudzuje osobné útoky a podporuje kolegyňu, ktorá bola proti prepusteniu Černáka © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Mikuláš Černák zostáva vo väzení. Černák prosil, aby mohol dožiť na slobode. Súd mu nevyhovel a necháva ho za mrežami (24. 9. 2025)
Na doživotie odsúdený Černák strávil vo väzení viac ako 27 rokov, súd rozhodne o jeho podmienečnom prepustení (24. 9. 2025)
Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka (23. 9. 2025)
Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie Černáka odročili (20. 5. 2025)
Dostane sa Černák po 27 rokoch na slobodu? Súd v Leopoldove rozhoduje o jeho podmienečnom prepustení (20. 5. 2025)
Znalec: M.Černák netrpí a ani netrpel žiadnou vážnou duševnou chorobou (2. 4. 2025)
Černák má na krku ďalšie obvinenie z vraždy, údajne sa podieľal na odstránení „Tutiho“ a „Papasa“ (8. 6. 2020)
M. ČERNÁK UZAVREL S PROKURÁTOROM DOHODU O VINE A TRESTE (17. 12. 2019)
MIKULÁŠ Č. PRIZNAL VINU V KAUZE PRÍPRAVY VRAŽDY S. VOLZOVEJ (23. 5. 2019)
Mikuláš Černák má na krku ďalšiu vraždu (4. 10. 2012)
