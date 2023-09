Skupina AURES Holdings v lete predala rekordných 17 787 automobilov

14.9.2023 (SITA.sk) -Bratislava, 14. septembra 2023 –"Tento rok je doposiaľ pre našu spoločnosť z hľadiska predajných výsledkov rekordný a letné predaje tomu výrazne dopomohli. Rastúca zákaznícka základňa je spojená s ich spokojnosťou a tomu pomáha aj otvorená komunikácia. Už na konci leta sme našim klientom na Slovensku poskytli preverenie všetkých ponúkaných vozidiel vďaka spolupráci s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel. V AAA AUTO dbáme na kvalitu a bezpečnosť nákupu automobilov, ktoré ponúkame na predaj, preto nemáme čo skrývať. Sme prvým predajcom ojazdených vozidiel, ktorý začal poskytovať takéto preverenie pre všetky ponúkané slovenské autá. Vnímame to ako ďalší krok k zvýšeniu štandardov pri nákupe a predaji na trhu ojazdených áut," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.Za uplynulé dva mesiace skupina predala na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku spolu 17 787 automobilov, čím sa táto letná sezóna zaradila medzi najsilnejšie v jej tridsaťjedenročnej histórii. August bol historicky vôbec najsilnejším, júl potom druhým najsilnejším v porovnaní s rovnakými mesiacmi v minulých rokoch. Najväčší záujem je stále o benzínové automobily, ktoré tvoria 57 % z celkových predajov. Naďalej ale rástol aj záujem o alternatívne palivá. Hybridov sa v skupine predalo medziročne jeden a pol krát viac, vozidiel s elektromotormi dokonca vyše šesťnásobok. "Je len málo predajcov elektromobilov, najmä na sekundárnom trhu, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú viac, ako len čo najlepšie kúpiť a predať. My chceme svojim klientom ukázať, že tejto oblasti skutočne rozumieme a pri výkupe využívame najpokročilejšie a najvyspelejšie technológie. Ako jediní na sekundárnom trhu v prípade vykupovaných ojazdených elektromobilov robíme sofistikovanú profesionálnu diagnostiku akumulátorov všetkých modelov, ktoré ponúkame. Každý zákazník nájde informáciu o stave batérie už pri prvom vyhľadávaní vozidla na webe. Je to náš ďalší krok, ako od začiatku obchodovať s elektromobilmi na sekundárnom trhu čo najtransparentnejšie," dopĺňa Karolína Topolová.Najpredávanejšími automobilmi na Slovensku a v Českej republike boli počas posledných dvoch mesiacov Škodovky s modelmi Octavia a Fabia a v Poľsku zase Opel Astra. S ohľadom na rastúce životné náklady sa v lete zvýšil záujem o hatchbacky, v tesnom závese zaostali kombíky, tretie sú už tradične veľmi obľúbené SUV. Ďalšie dáta ukázali, že 36 % predaných áut v tuzemsku malo automatickú prevodovku, 29 % bolo v strieborno-sivej farbe a 22 % automobilov malo náhon na všetky štyri kolesá.Informačný servis