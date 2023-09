Sulíkovci v súvislosti so Žilinkom podporujú prezidentku, ponúkajú aj riešenie problému s paragrafom 363

Žilinka nespolupracuje

Riešenie problému

Zmeny v Trestnom zákone

14.9.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita plne podporuje prezidentku Zuzanu Čaputovú v jej podaní na Ústavný súd SR , na ktorý sa obrátila, aby zastavila svojvôlu generálneho prokurátora Maroša Žilinku . Konštatuje to vo svojom stanovisku.„Generálny prokurátor má mať možnosť kauzy otvárať, a nie zatvárať. Spolu so zásadnou zmenou pravidiel trestného konania chceme umožniť pre orgány činné v trestnom konaní čo najskôr postaviť páchateľa pred súd,“ uviedla bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Prezidentka ešte v marci tohto roka požiadala generálneho prokurátora o zaslanie všetkých jeho rozhodnutí, respektíve rozhodnutí prvého námestníka generálneho prokurátora, vydaných podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Žilinka, ktorého viaceré politické strany obviňujú zo zneužívania tohto paragrafu na zametanie káuz pod koberec, to odmietol s odôvodnením, že prezidentka na to nemá právomoc. Čaputová sa preto obrátila na Ústavný súd SR.Strana Sloboda a Solidarita deklaruje, že ponúka jasné riešenie problému uplatňovania pre paragraf 363 Trestného poriadku. Zdôrazňuje, že úlohou prokuratúry má byť zastupovanie štátu v trestnom konaní na strane obžaloby a k tomu má byť sústredená jej činnosť. Primárne súd má byť tým miestom, kde sa rozhoduje o vine alebo oslobodení.„Nechceme v budúcnosti počúvať už reči o tom, kto môže za voľbu generálneho prokurátora. Navrhujeme zmenu prokuratúry na štátne zastupiteľstvo a návrhové oprávnenie na osobu generálneho prokurátora, resp. najvyššieho štátneho zástupcu dať do rúk ministra spravodlivosti,“ poznamenal poslanec Alojz Baránik Zásadné zmeny potrebuje z pohľadu liberálov aj Trestný zákon. Kolíková podčiarkla, že Slovensko potrebuje scitlivieť na páchané násilie na ženách a deťoch a každé dôsledne odsúdiť. Okrem zavedenia podmienky súhlasu so sexom do trestného činu znásilnenia saskári chcú, aby odsúdení páchatelia sexuálneho zneužívania nemali žiadnu možnosť pracovať s deťmi. Nech sa jedná o akéhokoľvek dobrého trénera, s deťmi robiť nemôže.„Tresty v Trestnom zákone za marihuanu v menších množstvách sú prežitok. Je načase otvoriť verejnú diskusiu k legalizácii marihuany, osobitne zo zdravotných dôvodov,“ dodal poslanec parlamentu Ondrej Dostál