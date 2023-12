Skupina Bez ladu a skladu sa ohradila voči politikom Smeru Jurajovi Gedrovi a Richardovi Glückovi

Šéf úradu vlády Gedra zverejnil vo štvrtok video začínajúce sa vetou „Píšte všetci modrým perom“, ktorou jej autori vyjadrovali odpor voči komunistickému režimu.

S odkazom na ňu chcel povedať, že úradníci, ktorí doteraz upozorňovali na kremeľskú propagandu, homofóbiu a antivaxerské hoaxy, vraj netolerovali iné názory. Skupina reagovala, že Gedra nepochopil, o čom ich pesnička je.

„Ohradzujeme sa voči manipuláciám, akými s použitím našej tvorby predstavitelia štátnej moci za stranu Smer útočia na občiansku spoločnosť, neziskový sektor, nezávislé médiá, vedecké a zdravotnícke kapacity, LGBTI+ ľudí a na ľudí pomáhajúcich susednej Ukrajine,“ uviedla skupina.

Celý text vyhlásenia skupiny Bez ladu a skladu (v pôvodnom znení bez úprav)

Vyzývame politikov a političky strany SMER – SSD a vládnej koalície vrátane Hlasu a SNS, aby nezneužívali vo svojej komunikácii tvorbu skupiny Bez ladu a skladu, ako tomu bolo počas vyhlásenia Richarda Glücka a Juraja Gedru v poste, ktorý bol publikovaný na sociálnej sieti vo štvrtok, 30.11. 2023. Video začína citátom celého textu našej piesne Píšte vsetci modrým perom a to čo nasleduje, je dôkazom absolútneho nepochopenia samotného textu, jeho posolstva a pohľadu našej skupiny na spravovanie štátnych inštitúcií. Ohradzujeme sa voči manipuláciám, akým s použitím našej tvorby predstavitelia štátnej moci za stranu SMER – SSD útočia na občiansku spoločnosť, neziskový sektor, nezávislé médiá, vedecké a zdravotnícke kapacity, LGBTI+ ľudí a na ľudí pomáhajúcim susednej Ukrajine.

Skupina Bez ladu a skladu vždy stála na strane slobody a demokracie. Vážime si obetavú prácu mimovládneho sektora a jeho úlohu v občianskej spoločnosti považujeme za nezastupiteľnú. Útoky, ktorým je mimovládny sektor od volieb vystavovaný považujeme za nebezpečný a škodiaci našej krajine. Vážime si prácu ľudí v zdravotníctne a vede, ktorí pomáhali znižovať dopad pandémie na obyvateľov a obyvateľky Slovenska a to aj prostredníctvom zápasu s hoaxami a lžami, ktorých sa dopúšťali strany súčasnej vládnej koalície v snahe zneužiť náročnú pandemickú situáciu na zisk politických bodov. Odmietame označovať témy spojené s rodovou identitiou za ideológiu, stojíme na strane LGBTI+ ľudí v ich zápase za dôstojný, bezpečný a slobodný život. Pomoc susednej Ukrajine napadnutej Ruskou federáciou považujeme za prejav elementárnej ľudskosti, rovnako, ako by sme pomáhali všetkými silami napadnutým sesedom v našich domovoch, či na našich uliciach v našich obciach a mestách. Hanbíme sa za predstaviteľov, ktorí vyčleňujú Slovensko zo spoločenstva slušných a empatických krajín, ako to robí prostredníctvom svojich vyhlásení vláda Roberta Fica v jej prístupe k Ukrajine. Sme presvedčení, že kvalitné nezávislé média zohrávajú kľúčovú úlohu v budovaní slobodnej spoločnosti, preto sme znepokojení štvavou kampaňou strán vládnej koalície voči nim.

Pripomíname strane SMER – SSD, že prednedávnom v prostredí, ktorému prostredníctvom odkazu na “zlatých komunistov” pripisuje v inkriminovanom videu akýsi totalitný charakter, vyhrala slobodné voľby. S nevôľou sledujeme, ako k tomuto víťazstvu Smer – SSD pristupuje a ako sa spolu so stranami HLAS – SD a SNS postavila k výkonu verejných funkcií. Nesúhlasíme s útokmi voči občianskej spoločnosti, ktoré sme popísali vyššie, rovnako ako nesúhlasíme s odstraňovaním statočných policajtov z ich postov, s neodborným a neakceptovateľným prístupom k ochrane životného prostredia, či s katastrofálnym nepochopením úlohy kultúry v spoločnosti. Strany vládnej koalície začali napĺňať svoj mandát spôsobom, s ktorým sa v žiadnom prípade nemôžeme stotožniť. Preto vyzývame vládnych predstaviteľov, aby nezneužívali našu tvorbu na komunikovanie svojich politických cieľov.