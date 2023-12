Multižánrový festival HELFEST zverejnil dátum ročníka 2024. Návštevníci môžu očakávať niekoľko pozitívnych zmien, odkazuje kapela Heľenine Oči.

Obľúbená prešovská kapela Heľenine Oči na sklonku tohto leta zorganizovala vlastný multižánrový hudobný festival HELFEST. Prírodným kúpaliskom Delňa to v prvú septembrovú sobotu znelo piesňami niekoľkých desiatok interpretov. Pilotný, respektíve nultý ročník hudobnej udalosti zožal mimoriadne úspechy. „Tešíme sa, že na nový festival HELFEST dostávame pozitívnu spätnú väzbu od účinkujúcich, partnerov festivalu a hlavne od návštevníkov. Neuveriteľne nás potešila dôvera fanúšikov. To, že sa festival hneď v prvom roku vypredal skoro týždeň pred otvorením brán, je pre nás asi tá najväčšia odmena a zároveň záväzok. Chceme ľuďom dopriať stále väčšiu kvalitu služieb na festivale. aj kvalitu interpretov, ktorých na východ Slovenska prinášame,“ hovorí Martin Mihalčín, ktorý stojí na čele kapely s nadšením, keďže sa jedná o organizačnú prvotinu Heľeniných Očí takýchto rozmerov.

Kladné odozvy veselá partička dostáva najmä na dramaturgiu festivalu, výber interpretov, vizuál a atmosféru celého priestoru. Ľudia skutočne ocenili i to, že organizátor nepodcenil dôležitosť hygienického zázemia či oddychových zón. „Mňa hlavne teší, že sa nám podarilo s produkciou vyriešiť vstup na HELFEST tak, že prebiehal bezproblémovo a netvorili sa skoro žiadne rady ani v tých najvyťaženejších hodinách. Dokonca aj dobíjanie náramkov a platba fungovali perfektne a bezproblémovo. Ľudia si taktiež chválili výber z 21 druhov piva, ktoré sme na festivale mali. Najlepšie o tom svedčí fakt, že už okolo ôsmej hodiny večer bolo na festivale vypitých okolo 25000 pív, a to sa párty ešte len rozbiehala,“ spomína spevák Heľeniných Očí na deň D a so sentimentom dodáva: „Priznám sa, že som bol dojatý hlavne z ľudí, ktorí boli v organizačnom štábe festivalu. Každý išiel ďaleko nad svoje sily a keď som videl zápal v ich očiach, tak ma to permanentne dojímalo.“

S čistým štítom, s vôľou napredovať a zlepšovať sa, nemá organizátor problém priznať i chybičky, ktorým sa chce v nasledujúcom ročníku vyvarovať. „Samozrejme, vnímame, že je pár vecí, na ktorých musíme tvrdo zapracovať. Gastro určite nemôžeme zveriť do rúk len jednému dodávateľovi, vieme, že s tým bol problém. Takže práve na túto časť sa chceme v nasledujúcom ročníku zamerať čo najviac. Veríme, že návštevníci ocenia, že sa vieme poučiť z vlastných chýb. Taktiež sa chceme viac sústrediť na čistotu areálu počas festivalu. Plánujeme vytvoriť viac mobilných pracovných skupín dohliadajúcich práve na tento aspekt. Jedno pódium presunúť na iné miesto, nech sa pódiá vzájomne nerušia a podobne. Na všetko, čo vieme, že pokrivkávalo, sa teraz upriamia naše oči a snaha celej produkcie,“ načrtáva Mihalčín plány nasledujúceho ročníka.

V kuloároch sa povrávalo, že narodeninová oslava štvrť storočnice kapely Heľenine Oči, prostredníctvom HELFESTU, by mohla byť až dvojdňovou záležitosťou. „Fakt sme to dlho v produkcii zvažovali, ale nakoniec padlo rozhodnutie, že uprednostníme kvalitu nad kvantitou. Najprv odstránime všetky nedokonalosti a až potom budeme pridávať dni. Úplne chápem, že viacdňový festival je ekonomicky výhodnejší, pre nás je ale dôležitá iná stránka festivalu, nie zárobok. Tu mi vlastne napadá ešte jedna zaujímavá vec. Komplet všetci partneri festivalu potvrdili záujem o spoluprácu aj na ďalšom ročníku, čo nás obrovsky teší a ďakujeme im za to,“ vysvetľuje frontman HO.

Kapela zverejnila i dátum HELFESTU 2024. V areáli prešovskej Delne to 31. augusta 2024 roztočí niekoľko desiatok účinkujúcich na viacerých, tematicky zameraných pódiách. A ako sa už niekoľkokrát spomínalo, Heľenine Oči oslávia 25. výročie pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne priamo na pódiu. „Booking na festival je ukončený – čakáme už len na finálne potvrdenie od dvoch posledných účinkujúcich. Ja sa z toho Line-upu fakt teším, vybrali sme výborné kapely a máme pripravenú kopu prekvapení. Jemne sa zmení štruktúra festivalu a niečo pribudne, ale to si rád nechám na neskôr. Teraz nám ide hlavne o oznámenie dátumu festivalu HELFEST a to je 31.8.2024 a od 1.12.2023 spúšťame predpredaj cez našu stránku HELFEST.sk,“ štartuje Martin Mihalčín éru HELFESTU 2024. „Už len dodám, že sme sa rozhodli kvôli komfortu festivalových návštevníkov zachovať obmedzenú kapacitu 5000 vstupeniek až do vypredania, v čo po predchádzajúcom ročníku veríme,“ uvádza spevák a organizátor na záver.

Vstupenky na čerstvo ohlásený letný festivalsú dostupné na www.helfest.sk