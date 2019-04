Skupina BHP má za sebou úspešný rok a niekoľko strategických zmien

Foto: BHP Foto: BHP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (OTS) -zhodnotil Branislav Babík, predseda predstavenstva BHP s tým, že za úspešným rokom je aj vynikajúca výkonnosť moskovského hotela Baltschug Kempinski v súvislosti so svetovým šampionátom vo futbale. EBITDA marža z hotelovej činnosti bola 36 %, čo považuje za výborný výsledok, porovnateľný s top svetovými hotelierskymi spoločnosťami.Okrem pozitívnych prevádzkových trendov vlaňajší rok tiež naznačil viacero strategických zmien.vysvetlil jednu zo zmien predseda predstavenstva.Koncom vlaňajška sa Skupina BHP tiež dohodla na predaji pražského hotela Intercontinental.povedal Branislav Babík. Predaj skupina definitívne realizovala koncom januára 2019.vlani vzhľadom na utlmenie rastu na lokálnom trhu zaznamenal prvý raz po piatich rokoch mierny pokles tržieb, a to o 1 % na 28,1 milióna EUR a tiež EBITDA, a to o 3 % na 11,7 milióna EUR. Vďaka efektívnemu manažmentu sa EBITDA marža hotela v posledných rokoch pohybovala na úrovni okolo 42 %.Tržby moskovského hotelanarástli o takmer 29 % na 21 miliónov EUR a EBITDA sa zdvojnásobila na necelých 12 miliónov EUR s maržou až 56 %. Hotel Baltschug vďaka svojej vynikajúcej polohe a histórii patri medzi top nehnuteľnosti na trhu luxusných hotelov v Moskve a túto pozíciu podľa BHP upevní aj pripravovaná renovácia izieb., je dlhodobým lídrom a udáva trendy na trhu luxusných hotelov v Bratislave. Tržby hotela sa po viacerých rokoch významnejšieho rastu vlani opäť zvýšili o necelé 4 % na 8,6 milióna EUR. EBITDA však kvôli vyšším osobným nákladom súvisiacim s novou legislatívou mierne poklesla na 1,6 milióna EUR s maržou 19 %.povedal predseda predstavenstva v súvislosti s hotelom, v ktorom BHP vlastní nekontrolný podiel vo výške 45 %. Dodal, že okrem zefektívňovania prevádzky pracuje BHP aj na projekte renovácie a zmeny značky na Curio by Hilton, od ktorej očakáva ďalšie posilnenie pozície hotela na trhu medzi svojou priamou konkurenciou.Vzhľadom na vývoj tržieb od začiatku tohto roka a počty rezervácií v jednotlivých hoteloch BHP predpokladá, že vývoj výnosov a ziskovosti bude kopírovať vlaňajšie trendy na všetkých trhoch, kde pôsobí, okrem moskovského trhu, ktorý bol v uplynulom roku jednorazovo ovplyvnený konaním majstrovstiev sveta vo futbale.uzavrel Branislav Babík.