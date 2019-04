Veľvyslanci namietajú Šimkovičovej zákon

Na archívnej snímke Martina Šimkovičová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. apríla (TASR) - Zástupcovia trinástich krajín namietajú novelu Civilného mimosporového poriadku z dielne nezaradenej poslankyne Národnej rady SR Martiny Šimkovičovej. Jej právna norma má umožniť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Prezident SR Andrej Kiska ju vetoval. Parlamentný ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie k vetu. Definitívne slovo bude mať plénum v máji.Veľvyslanci sa obávajú, že zákon nemyslí na najlepší záujem detí. Vyzývajú Národnú radu, aby pri opätovnom prerokovaní zvážila najlepší možný záujem dieťaťa v rámci svojich záväzkov, ktoré vyplývajú z Haaghskeho dohovoru. A aby teda prispela k tomu, aby návratové konania boli čo najrýchlejšie a nie aby sa zdržiavali odvolaniami.vyhlásil veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling v mene 13-tich veľvyslanectiev.Ocenil doterajší slovenský zákon, ktorým sa zredukovalo zneužívanie možnosti jednotlivých strán konania odvolať sa.poznamenal Sterling. Zdôraznil potrebu mať na zreteli najlepší možný záujem dieťaťa.doplnil Sterling. Veľvyslanci si myslia, že by bolo najlepšie vrátiť sa k doteraz platnému zákonu.Veľvyslankyňa Ekvádoru María del Carmen González Cabal doplnila, že ekvádorská vláda zdvorilo žiada NR SR, aby sa držala odporúčaní prezidenta Kisku a rešpektovala jeho veto.vyhlásila. Okrem USA a Ekvádoru mali na rokovaní výboru zastúpenie Španielsko, Nemecko, Veľká Británia či Taliansko.Šimkovičová trvá na tom, že jej zákon myslí na najlepší záujem dieťaťa.povedala pred poslancami.Národná rada bude o zákone opäť rozhodovať na májovej schôdzi, keďže prezident Kiska ho vetoval. Žiada, aby ho poslanci odmietli. Podľa prezidenta môže zákon deti skôr poškodzovať, ako im pomáhať.argumentuje prezident. Je tu podľa neho tiež obava, že by právna norma nebola v súlade s Haaghskym dohovorom.Ministerstvo spravodlivosti ako gestor vo svojom liste uviedlo, že ide o citlivú otázku, kde nie sú názory ustálené a preto považuje akýkoľvek legislatívny zásah v tejto oblasti za predčasný.Opozícia je za odmietnutie zákona, hovorí o tom, že je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenska. SNS bude podľa predsedu klubu Tibora Bernaťáka pri hlasovaní o zákone hľadieť na najlepší záujem dieťaťa. Podobne ako predseda výboru Robert Madej (Smer-SD) aj Bernaťák zdôrazňuje potrebu nielen rýchleho, ale aj spravodlivého rozhodnutia v prípade dieťaťa.