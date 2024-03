Skupina Billy Barman nahrala skladbu Takáto si/Väzni predstáv

Skupina Billy Barman už koncom marca vydá nový štúdiový album. Jeho názov znie Galéria duševného zdravia a v priebehu apríla ho kapela naživo predstaví v desiatich slovenských a troch českých mestách. Hosťom turné bude The Curly Simon, s ktorým Barmani nahrali aktuálny singel Takáto si/Väzni predstáv.





"Spolupráca s The Curly Simon bola už dlhodobejšie v ovzduší, ale až teraz prišiel ten správny čas. Základ pesničky Väzni predstáv nám poslal Simon cez telefón, s Jurajom sme na oplátku vymysleli refrén Takáto si. Celé sa to následne dorobilo na chalupe, kde sme so Simonom a Matejom Turcerom strávili krásny víkend. Tam sme nahrali aj podklady a spevy. Počas tohto procesu sme si uvedomili, že namiesto jednej pesničky robíme dve, preto má tento track dva názvy," hovorí Jozef Vrábel z kapely Billy Barman."Možno sa zdá, že spievame o žene, ktorú všetci chcú, ale my spievame o pravde, a práve pravda vie byť často veľmi nepríjemná a škaredá. Pri písaní textu som sa inšpiroval všetkými pocitmi, ktoré som cítil, keď som sa dozvedel nejakú nepríjemnú skutočnosť. Ale nech už je pravda akákoľvek škaredá, vždy je dobré ju poznať," dodáva The Curly Simon.Videoklip Takáto si/Väzni predstáv je poskladaný z rôznych autentických záberov, ktoré natočila samotná kapela v priebehu nahrávania piesne. Okrem The Curly Simon a členov skupiny Billy Barman sa v klipe objaví aj producent skladby Matej Turcer.Pesnička Takáto si/Väzni predstáv je v poradí štvrtým singlom z pripravovaného albumu Galéria duševného zdravia, ktorý vyjde 26. marca. Tri dni nato kapela vyrazí na rovnomenné turné, ktorého hosťom bude aj The Curly Simon."Spoločné turné s The Curly Simon je odmena. Skúšobne, štúdiá, klipy, fotoshootingy tiež majú čo to do seba, ale koncertné pódiá sú miesta, kde sa cítime najprirodzenejšie. Počas turné odohráme 13 koncertov. Pre náročnejších sme pripravili aj afterky, s ktorými nám pomôže Janko Kráľ. Galéria duševného zdravia Tour 2024 začíname 29. marca v Martine, záverečný koncert bude 30. apríla v bratislavskej Starej tržnici," hovorí spevák Juraj Podmanický.