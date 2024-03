Nabitý program Colours of Ostrava 2024 vyvrcholí hviezdnou sobotou

K doteraz ohláseným hviezdam, medzi ktoré sa radí superproducent James Blake, uhrančivý pesničkár Dennis Lloyd, najoriginálnejšia kapela brazílskeho Sao Paula Bixiga 70, speváčka kultového soundtracku Pána prsteňov Emilíana Torrini, či legendárni Infected Mushroom, teraz pribúdajú nové mená: švédska popová senzácia Zara Larsson, dancehallová ikona z Jamajky Sean Paul a americkej duo Sofi Tukker. Silný sobotný program uzavrie predchádzajúce dni, v ktorých vystúpia kalifornskí rockeri Queens of the Stone Age, popová hviezda Sam Smith a legendárny muzikant Lenny Kravitz. Festival ďalej ponúkne jedinečné hudobné projekty z viac ako 30 krajín, novú New York City stage, divadelné predstavenia aj ďalší bohatý program vrátane Medzinárodného diskusného fóra Meltingpot s viac ako 250 inšpiratívnymi rečníkmi. Tohtoročný 21. ročník Colours of Ostrava prebehne od 17. do 20. júla v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolných Vítkovíc.

„Na výbere kapiel si nechávame každoročne veľmi záležať, tentoraz sa nám však podarilo vidieť viac ako 80 % vystupujúcich na vlastné oči naživo ešte pred bookingom. Verím, že aj vďaka tomu sme zostavili naozaj silný line-up, o čom svedčí 19 Grammy a 68 nominácií na toto hudobné ocenenie, ktoré majú naši interpreti na konte,“ hovorí k tohtoročnej dramaturgii umelecká riaditeľka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová a pokračuje:

„Nesmierne nás teší aj obsadenie rečníkov na fóre Meltingpot. Hostia, ktorí prijali naše pozvanie, sú kapacitami vo svojich odboroch a zároveň inšpiratívnymi ľuďmi s cenným know-how v oblastiach, na ktoré sa tento rok zameriavame. Okrem zdravia, dlhovekosti a biohackingu, sú to vízie pre budúcnosť, rozličné pohľady na AI, ale aj na meniacu sa spoločnosť okolo nás. Novo navyše predstavíme intímnu scénu pre zdieľanie príbehov a ľudskej múdrosti – Rozprávačský stan.“

Hudba z viac ako 30 krajín a 6 svetadielov

Na siedmich hudobných scénach vystúpi viac ako 70 zahraničných kapiel a vyše 30 domácich mien. Okrem množstva zastúpených krajín je unikátny aj zoznam žánrov, medzi ktorými nechýba world music, rock, blues, pop, elektronika, neoklasika, punk, jazz, hip hop, soul, funk, reggae či dancehall. „Baví nás objavovať zaujímavé mená naprieč rôznymi hudobnými žánrami a obzvlášť veľkú radosť máme z umelcov, ktorých uvádzame v Česku vôbec prvýkrát. Pri pohľade na aktuálny line-up je takých kapiel viac ako polovica, z hviezd sú to Sam Smith, Khruangbin, James Blake, Bat for Lashes alebo Sean Paul,“ vypočítava dramaturg festivalu Filip Košťálek.

Nová T-Mobile stage

Festival Colours of Ostrava ponúkne hudobný program na dvoch hlavných open-air scénach. Novinkou je T-Mobile stage pomenovaná po novom generálnom partnerovi. „Vlani bol T-Mobile prvýkrát technologickým partnerom festivalu a je nám veľkým potešením oznámiť, že sa takto významná spoločnosť teraz stáva partnerom generálnym. Verím, že vďaka tomuto prepojeniu budeme môcť ďalej skvalitňovať nielen program festivalu,“ uviedol Jan Jírovec, investičný partner skupiny Rockaway Capital, ktorá vstúpila do Colours of Ostrava v roku 2022.

„Máme veľkú radosť, že po minuloročnom pilote môžeme aj tento rok priniesť naše špičkové moderné technológie do prostredia festivalu Colours, ktorý sa pevne usadil medzi hlavné letné multižánrové hudobno-kultúrne akcie v Európe. Veríme, že vďaka našej spoľahlivej konektivite s rýchlou, bezpečnou a spoľahlivou sieťou si zákazníci užijú nielen komfortný cashless systém, ale aj niekoľkodennú hudobnú nálož opäť na sto percent a budú ju zdieľať aj so svojimi najbližšími. Pre našich zákazníkov prinášame pochopiteľne množstvo výhod v mobilnej aplikácii v sekcii Magenta Moments, kde na nich už čoskoro bude čakať v rámci tejto hudobnej akcie super prekvapenie. Tešíme sa, že sa stretneme nielen pri T-Mobile stage,“ uviedol Pavel Hadrbolec, finančný riaditeľ T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Už tradičným partnerom ďalšej open-air scény Colours of Ostrava je Česká sporiteľňa, ktorá je súčasťou festivalu už od samého začiatku, teda 21 rokov. „Sme radi, že môžeme byť nielen finančným, ale aj obsahovým partnerom festivalu. Pre návštevníkov Colours tento rok chystáme špeciálnu George zónu, v ktorej budú môcť vychutnať nielen špeciálny hudobný program a dobre zásobený bar, ale najmä novú digitálnu inštaláciu, zameranú na kyberbezpečnosť, pretože táto téma sa stretla s veľkým ohlasom zo strany návštevníkov už vlani,“ uviedol hovorca Českej sporiteľne Filip Hrubý.

Okrem spomínaných dvoch hlavných scén sa program odohrá na ORLEN Drive stage, nesúci meno taktiež po generálnom festivalovom partnerovi, skupine ORLEN Unipetrol. „Po druhýkrát sa stávame generálnym partnerom festivalu Colours of Ostrava a pokračujeme v tejto významnej spolupráci. Ako najväčšia spoločnosť strednej a východnej Európy s medzinárodnou pôsobnosťou spájame svoju silu s akciou, ktorá už Českú republiku prerástla svojou veľkosťou i kvalitou. Festival si získal popularitu nielen v Českej republike, ale má aj mnoho fanúšikov v zahraničí, vrátane trhov ako sú Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rakúsko. Všade tam pôsobí aj naša skupina ORLEN, takže je logické, že festival podporujeme. Vďaka partnerstvu prezentujeme našu značku, produkty a služby ideálnemu mixu našich zákazníkov. Okrem finančnej podpory zaisťujeme festivalu aj dodávky pohonných hmôt. Na ORLEN Drive stage predstavíme vychádzajúce talenty a v areáli festivalu budeme ponúkať našu kávu a portfólio produktov našej privátnej značky Stop Cafe,“ oznamuje Jakub Kosmowski, riaditeľ marketingu a sponzoringu skupiny ORLEN Unipetrol.

Špecifikom ORLEN Drive stage je zameranie na kapely vyznávajúce energický, divoký a surový zvuk. Naopak Vítkovice Gong stage v multifunkčnej aule sprostredkuje upokojené, sústredené a hlboké hudobné zážitky. Na Full Moon stage potom návštevníci pre zmenu nasajú to najaktuálnejšie zo súčasnej alternatívnej zahraničnej i domácej hudobnej produkcie.

Svoje pevné miesto na festivale majú aj tuzemskí umelci. Medzi doteraz ohlásenými interpretmi sú napríklad Mig 21, Lenny, D.Y.K., Tata Boys, Aneta Langerová, Bratia, Bratia Ebenovia, Emma Smetana & Jordan Haj alebo Lake Malawi.

Novinky medzinárodného diskusného fóra Meltingpot: New York City stage a Rozprávačský stan

Už siedmykrát sa po boku festivalu Colours of Ostrava uskutoční medzinárodné diskusné fórum Meltingpot. Na 11 scénach vystúpi vyše 250 inšpiratívnych rečníkov venujúcich sa rozmanitým vedným odborom (lekárstvo, psychológiu, ekonómiu, politike, literatúre či umení), ale tiež dlhovekosti, osobnému rozvoju, pohybu, životnému štýlu, intimite alebo podnikaniu.

Medzi popredných zahraničných hostí patrí profesor psychológie a behaviorálnej ekonómie Dan Ariely, spisovateľ Irvine Welsh, fyzička a generálna riaditeľka CERNu Fabiola Gianotti, astronautka Meganne Christian či odborník na AI Robert E. Smith. Z českých osobností je to napríklad psychiater Jiří Horáček, lekár Marek Dvořák, náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky Karel Řehka, fyzička Dana Drábová, lekár Tomáš Šebek, ultramaratónec Miloš Škorpil alebo spisovateľka Kateřina Tučková.

Hlavnou témou fóra zostáva zdravie, dlhovekosť a biohacking. Ročník 2024 sa navyše zameria na mentálne zdravie, medziľudské vzťahy a intimitu. Chýbať nebudú ani novinky z oblasti technológií a AI, vedy, vzdelávania i osobného rozvoja. To všetko doplní bohatý umelecký program. Vstupenka na Colours of Ostrava zároveň platí aj ako vstup na Meltingpot. Návštevníci, ktorí chcú získať maximum informácií a kontaktov a okrem zaručeného vstupu na prednášky svojich obľúbených rečníkov majú záujem o osobné stretnutie v neformálnej atmosfére festivalovej konferencie, sa môžu už 2. rokom stať členom exkluzívneho Meltingpot Klubu.

Viac informácií tu: https://www.meltingpotforum.com/sk/meltingpot-club.

Exkluzívny New York City stage

K výrazným tohtoročným novinkám fóra Meltingpot patrí New York City stage, ktorú grantom podporilo Veľvyslanectvo USA v Českej republike. Konceptom usporiadatelia voľne nadväzujú na obľúbenú newyorskú scénu fungujúcu v rokoch 2010 a 2011 ešte v areáli na Čiernej lúke. Verzia 2024 má podobu exkluzívneho a komfortného šapitó a návštevníci ho nájdu oproti Fresh stage.

Priestory vo vnútri budú riešené stolovým usporiadaním s kapacitou takmer 400 sediacich ľudí a možnosťou rezervácie na prebiehajúce koncerty a show. „Snažíme sa na Colours vracať intenzívne a intímne zážitky, čo je jedna z vecí, ktorou sa chceme odlišovať od iných festivalov. A keď sme hľadali vhodnú formu, ako túto osobnejšiu atmosféru dosiahnuť, legendárna New York stage pre nás bola jasnou voľbou. Na pôvodný koncept čiastočne nadväzujeme, zároveň ho ale rozvíjame tak, aby súznel s naším aktuálnym smerovaním,“ vysvetľuje ideu zámeru Zlata Holušová.

New York City stage uvedie napríklad Jose Jamesa, uznávaného jazzového umelca pre hip-hopovú generáciu a ikonu newyorskej klubovej scény. Ďalšou tvárou je Cédric Hanriot, absolvent Fulbrightovho štipendia na Berklee a spolutvorca albumu Beautiful Life, ktorý dostal Grammy. Špeciálny DJ set tu tiež odohrá vizionár elektronickej hudby James Blake. Okrem muziky sa táto nová scéna stane aj dejiskom rozmanitých šou. Svoje kúzelnícke majstrovstvo predvedie duo Sigfried & Joy preslávené inovatívnymi predstaveniami, v ktorých snúbi triky s rozprávaním príbehov, zábavou i umením. „Svojím jedinečným prístupom ku kúzleniu zaujali publikum po celom svete vrátane najsledovanejšej americkej talentovej show. Ich vystúpenia dokonca dobyli pódia v Las Vegas,“ dopĺňa Zlata Holušová. Program na New York City stage bude čiastočne v réžii BUMBUM Comedy clubu Štepána Kozuba, ktorý sa stane kurátorom štyroch podvečerných šou plných humoru a stand-upu. Od stredy do soboty sa na pódiu vystriedajú Nikola Džokič, štvorica Jakub Zitron Ťapák, Jakub Gulík, Ivan Kostra a Matej Makovický, ďalej Jaroslav Cerman a nakoniec Dirty combo: Velmajster & Fučo.

Rozprávačský stan – miesto pre silné osobné príbehy

Ďalšou novinkou fóra Meltingpot je Rozprávačský stan, v ktorom sa návštevníci môžu zastaviť, spomaliť a započúvať do príbehov ľudí, ktorí chcú odovzdať svoje skúsenosti spojené s prírodnou múdrosťou, dedičstvom našich predkov, poznávaním sveta vo vnútri seba i okolo. Svoje zážitky budú rozprávať českí aj zahraniční hostia, okrem lekárky Heleny Máslovej napríklad liečiteľ a ochranca prírody aj indiánskej kultúry Agustin Allpa Grefa či zen-budhistický mních a japonský producent Yogetsu Akasaka. Rozprávačský stan je autorským projektom Terezy Kai, ako malá ochutnávka k nemu postupne vzniká osem podcastov – séria beží od novembra minulého roka a každý mesiac je zverejnený nový diel.

„Keďže ostatné scény fóra Meltingpot sa väčšinou zaoberajú aktuálnymi témami, najnovším vývojom rôznych odborov alebo dokonca víziami budúcnosti, Rozprávačský stan chce naopak využiť príbeh, čo je nosná sila našej múdrosti a motivácie už od detstva. Scéna bude v uzavretom stane, aby sme vytvorili v rámci možností festivalu pokojný a bezpečný priestor na zdieľanie a nerušené počúvanie,“ vysvetľuje poňatie novej scény Zlata Holušová.

Tento rok druhýkrát sa prostredníctvom Cacao stage návštevníci ocitnú na pobreží azúrových morí Strednej Ameriky a budú mať príležitosť zažiť tanečné a pohybové workshopy, intímne hudobné vystúpenia aj popredných svetových DJs alebo hudobníkov zo žánru organic electronic. „Ponúkneme nové dekorácie, oveľa viac pesničkárov a ešte nabitejší line-up,“ naznačuje Filip Košťálek niektoré novinky Cacao stage. V rozšírenej verzii sa predstaví aj výstavná a predajná zóna Biohacking Expo tvorená spoločnosťami, ktoré sa venujú zdraviu, výkonnosti a dlhovekosti. „Biohacking Expo je tento rok oveľa farebnejší, zážitkovejší a interaktívnejší. Návštevníci si na vlastnom tele vyskúšajú niektoré longevity hračky a trendy alebo si za pomoci špeciálnych prístrojov môžu otestovať svoju kondíciu aj biologický vek. Prebiehať budú aj workshopy s fyzioterapeutmi zamerané na diagnostiku nôh i spôsobu chôdze,“ vymenuje niektorá z tohtoročných lákadiel Zlata Holušová.

Divadelné predstavenie novo na troch scénach

Predstavenia sa odohrajú na troch scénach – okrem Vítkovice Gong stage sú to nové Europe stage a New York City stage. Jednou z veľkých divadelných udalostí bude inscenácia Marta, za ktorou stojí tvorivý tím scenáristky a producentky Daniely Sodomovej a režisérky Adély Laštovkovej Stodolovej. Za hlavnú úlohu v recitáli inšpirovanom príbehom Marty Kubišovej získala herečka a speváčka Hana Holišová cenu Thálie. Avšak nemenej famózna je aj Berenika Kohoutová, ktorá s Holišovou v predstavení alternuje. Z iného ranku je The Legends of Lunetic z dielne pražského divadla NoD, ktoré ponúkne humornú dokumentárnu divadelnú sondu do detstva a dospievania v 90. rokoch, v ktorej ožíva jedna z legiend tejto doby, kapela Lunetic. Ďalším pozoruhodným počinom sú Kmene 2.0 Dana Bártu, Ondreja Havlíka alias En.Dru a Jena Hovorku. Táto trojica tvorí unikátnu hudobnú zložku inscenácie, do ktorej improvizujú umelci z Losers Cirque Company.

Divadelný program Colours of Ostrava 2024 ale prináša oveľa viac - unikátny experiment s názvom 5:59 na scéne, v ktorom priekopníčka podcastu Lenka Kabrhelová kombinuje tento žáner s animáciou, ilustráciami a živou hudbou. V Miss Amerike v podaní vedúcej osobnosti českého pohybového divadla Miřenky Čechovej vznikla jedinečná inscenácia o New Yorku. Radim Vizváry predvedie svoj fenomenálny pantomimický výkon v predstavení Sólo, za ktoré získal Tháliu. Vystúpia tiež úspešné divadelné súbory Vosto5 (Stanďardný kabaret), Husa na povrázku (Pravidlá bincárne), Stratená existencia (Dentálna rapsódia) a mnoho ďalších.

Viac informácií o účinkujúcich na www.colours.cz

Informácie k vstupenkám: Predaj limitovanej edície vstupeniek za cenu 3 990 Kč skončí o polnoci 31. 3. 2024.

Štvordňové a jednodňové vstupenky sú k dostaniu na www.colours.cz a v sieti GoOut. Deti do 140 cm majú vstup zadarmo, nad 140 cm a do 15 rokov je možné zakúpiť zvýhodnené vstupné. Cena pre klientov Českej sporiteľne činí 3 490 Kč, držitelia kariet ISIC, IYTC, ITIC či ALIVE majú zľavu 600 Kč z aktuálnej ceny štvordňovej vstupenky. Seniori nad 65 rokov potom v sobotu vstup zadarmo.

Viac informácií na https://www.colours.cz/e-shop/koupit-vstupenku.

Festivalové kempy

Už teraz si návštevníci môžu zaistiť ubytovanie vo festivalových kempoch. V ponuke sú stanové plochy, vybavené stanmi aj státie pre karavany. Klasický kemp pre stany sa nachádza pri Sliezskoostravskom hrade, v Tent Inn Village si možno požičať už postavený stan, zatiaľ čo v Chill Village vzdialenej 100 m od areálu sú k dispozícii aj veľké stany s výbavou. Viac informácií na www.colours.cz.

21. ročník Colours of Ostrava sa uskutoční 17. až 20. júla 2024 v Dolných Vítkoviciach. Súčasťou festivalu je medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, projekcia filmov z MFF KV a množstvo divadelných predstavení a umeleckých inštalácií. Festival sa od roku 2015 koná v areáli unikátnej, revitalizovanej, industriálnej oblasti Dolnej Vítkovice v centre Ostravy. Na ôsmich hudobných scénach vystúpi každoročne viac ako stovka kapiel, v rámci 11 scén diskusného fóra Meltingpot potom viac ako dvesto rečníkov z celého sveta.