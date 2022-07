Skupina Billy Barman predstavila videoklip k piesni Zero

Skupina Billy Barman má za sebou jarné klubové turné s názvom Zero Tour, ktorým po ostatnom albume Zlatý vek symbolicky otvára novú kapitolu svojej existencie. Tesne pred prvými koncertmi kapela vydala nový singel Zero a teraz k nemu zverejňuje aj pôsobivý videoklip, ktorý režírovala dvojica Pepe Ehrenberger a Damián Pastirčák."Na začiatku bola idea veľkej neónovej basgitary svietiacej v tme. Takýto špeciálny hudobný nástroj nám vyrobili Jakub Kolarovič a Alex Zelina a na ňom sme potom spolu s režisérmi postavili celý vizuál," hovorí na úvod bubeník Matej Ruman."Skladba, ale aj video, sú venované našej novej basovej gitaristke Laure. Jednak sa na novej pesničke autorsky podieľala a zároveň je ústrednou postavou klipu," vraví spevák Juraj Podmanický. Basová gitaristka Laura Jašková, známa pod pseudonymom Meowlau, sa stala členkou kapely minulý rok v septembri."Vzhľadom na text piesne bolo jasné, v akom aute sa opäť budeme voziť, už celkovo tretíkrát v histórii našich videoklipov. Týmto pozdravujeme klub Saabistov na Slovensku aj v Čechách," dopĺňa svojich kolegov gitarista Jozef Vrábel.Singel Zero je ochutnávkou z nového materiálu, na ktorom Billy Barman pracujú od jesene 2021. Po letnej festivalovej sezóne Barmani plánujú pokračovať v skladaní a nahrávaní nových skladieb s výhľadom na nový album v priebehu roka 2023.