Skupina Chiesi oznamuje vytvorenie novej globálnej divízie pre zriedkavé ochorenia

Špecializovaná divízia so zameraním na výskum a vývoj liečiv pre zriedkavé a mimoriadne zriedkavé ochorenia je dôkazom záväzku skupiny Chiesi budovať svetlejšiu budúcnosť pre pacientov.



Špecializovaná globálna divízia využije všetky zdroje skupiny Chiesi na podporu komunít pacientov so zriedkavými ochoreniami. Na začiatku sa zameria najmä na metabolické lyzozómové ochorenia, hematológiu a oftalmológiu.



O divízii Chiesi pre zriedkavé ochorenia

O skupine Chiesi

Kontaktné osoby pre médiá

Slovensko

International

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2020 (Webnoviny.sk) -Chiesi Farmaceutici S.p.A., medzinárodná farmaceutická spoločnosť so zameraním na výskum (skupina Chiesi), dnes oznámila vytvorenie globálnej divízie pre zriedkavé ochorenia, novej organizačnej jednotky, ktorá bude mať k dispozícii všetky zdroje skupiny Chiesi umožňujúce sústrediť mimoriadne úsilie na pokročilý výskum a vývoj nových liečiv pre zriedkavé a mimoriadne zriedkavé ochorenia. Ústredie divízie bude sídliť v Bostone, štát Massachusetts. Spočiatku sa zameria na výskum a vývoj liečiv na metabolické lyzozómové choroby a zriedkavé hematologické a oftalmologické ochorenia."Chiesi má za sebou dlhú a úspešnú históriu objavovania, vývoja a uvádzania na trh inovatívnych terapií riešiacich terapeutické potreby pacientov so zriedkavými ochoreniami. Globálna divízia Chiesi pre zriedkavé ochorenia je vykročením na úplne novú úroveň – opätovne takto sústredíme a posilňujeme naše úsilie o podporu jednotlivcov a rodín trpiacich zriedkavými ochoreniami na celom svete," vyjadril sa. "Divíziu oficiálne otvárame pred konferenciou WORLDSymposium, jedným z najvýznamnejších každoročných podujatí zameraných na zriedkavé ochorenia. Tešíme sa, že sa počas nej stretneme s množstvom členov komunity zameranej na metabolické lyzozómové ochorenia a iné zriedkavé ochorenia, aby sme im mohli komunikovať nádeje a ciele našej novej divízie a identifikovať príležitosti na spoluprácu vo výskume a zastupovaní pacientov."Na vybraných trhoch mimo USA skupina Chiesi ponúka prípravky na liečbu metabolických lyzozomálnych ochorení – alfa manosidózy a neuropatickej cystinózy. Spoločnosť buduje a ponúka škálu inovatívnych terapií na liečbu lyzozomálnych ochorení ako aj ďalších zriedkavých ochorení.V roku 2018 spoločnosť Chiesi získala práva na predaj pegunigalsidázy alfa (alebo PRX-102) v Spojených štátoch amerických; v súčasnosti je predmetom výskumu možnej liečby Fabryho choroby. PRX-102 sa v súčasnosti hodnotí v klinických štúdiách fázy 3; účinnosť a bezpečnosť PRX-102 v tejto indikácii ešte neboli prehodnotené ani schválené americkým úradom pre potraviny a liečivá FDA. Vo februári 2019 sa Chiesi stala členom Podnikovej rady Národnej organizácie pre zriedkavé ochorenia (NORD)."Veľmi nás povzbudila odozva terapeutických komunít a zástupcov pacientov na založenie globálnej divízie Chiesi pre zriedkavé ochorenia. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme dosiahli rýchly pokrok v našich výskumných a vývojových programoch a boli aktívnym partnerom v podpore pacientov a ich rodín," zdôraznil pán Chiesi a dodal: "existuje viac ako 7 000 zriedkavých ochorení a na väčšinu z nich nie je k dispozícii žiaden liek. Sme veľmi radi, že môžeme ponúknuť desaťročia skúseností Chiesi v oblasti vývoja liečiv zo zameraním sa na pacientov a v nadchádzajúcich rokoch tak prispieť k pozitívnej zmene v liečbe mnohých zriedkavých ochorení. Pacienti sú začiatkom ako aj cieľom našej cesty."Globálna divízia Chiesi pre zriedkavé ochorenia je organizačnou jednotkou založenou vo februári 2020 so zameraním na výskum a vývoj liečby zriedkavých a mimoriadne zriedkavých ochorení. Globálna divízia bude vďaka spolupráci so skupinou Chiesi využívať všetky zdroje a možnosti našej globálnej siete a prinášať nové inovatívne možnosti liečby pre ľudí trpiacich zriedkavými ochoreniami, z ktorých mnohí majú prístup len k obmedzeným možnostiam liečby alebo pre nich zatiaľ žiadne možnosti neexistujú. Divízia bude zároveň pôsobiť ako partner globálnych lídrov v oblasti zastupovania pacientov, výskumu a starostlivosti o pacientov.Chiesi Farmaceutici so sídlom v talianskej Parme je medzinárodnou farmaceutickou skupinou so zameraním na výskum, ktorá pôsobí vo farmaceutickou priemysle už takmer 85 rokov a je zastúpená v 29 krajinách sveta. Chiesi sa zameriava na výskum, vývoj a uvádza na trh inovatívne lieky v oblasti respiračnej medicíny, špecializovanej medicíny a liečby zriedkavých chorôb. Jej výskumno-vývojová organizácia má ústredie v Parme (Taliansko) a v súčinnosti s ďalšími kľúčovými skupinami pre výskum a vývoj vo Francúzsku, USA, Spojenom kráľovstve a Švédsku realizuje predklinické, klinické a registračné programy Chiesi. Chiesi zamestnáva takmer 6 000 pracovníkov. Skupina je držiteľom certifikácie B Corp. Ďalšie informácie nájdete na www.chiesi.com General Manager Chiesi Slovakia s.r.o.Mobil: 00421-907-880-953Tel.: 00421-2-59-30-00-60Senior Group Communication Manager, Chiesi GroupTel. – +39 348 7693 623E–mail: v.biagini@chiesi.com Berry & Company Public RelationsTel. – 1 212 253 8881E-mail – jurban@berrypr.com Inzercia