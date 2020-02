Vozeň v rýchlosti 300 km/h sa vykoľajil a odpojil, z Talianska hlásia mŕtvych a zranených

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - V severnom Taliansku sa vo štvrtok ráno vykoľajil vysokorýchlostný vlak. Nehodu neprežili dvaja železničiari a 27 ľudí utrpelo zranenia. Podľa šéfa talianskej civilnej ochrany Angela Borrelliho sú dvaja zranení vo vážnom stave.Vlak Frecciarossa štátnych železníc sa vykoľajil na trati medzi Milánom a Bolognou v rýchlosti takmer 300 kilometrov za hodinu, vyjadril sa pre štátny rozhlas šéf talianskej civilnej ochrany Angelo Borrelli. Nehoda sa stala zhruba o 5:30 neďaleko mesta Lodi."Vykoľajil sa motorový vozeň, úplne sa odpojil a pokračoval ďalej," vyjadril sa pre rozhlas predstaviteľ železničnej polície Girolamo Fabiano s tým, že sa následne vykoľajil aj druhý vozeň. Motorový vozeň po vykoľajení nabúral do železničnej budovy. Haváriu neprežil rušňovodič a ďalší železničiar, ktorý bol pravdepodobne tiež rušňovodič.Stroj smeroval z Milána do Salerna. Vzhľadom na to, že to bol skorý spoj, nachádzalo sa v ňom podľa polície len približne 30 ľudí. Podľa Fabiana sa na úseku trate počas noci uskutočnili práce. Príčina nehody je zatiaľ neznáma. Incident už je predmetom vyšetrovania. Železničnú dopravu v oblasti odklonili na lokálne trate. Vlaky meškajú zhruba hodinu.