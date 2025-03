Skupina Chinaski sa teší na slovenských fanúšikov na CHINASKI 30 let slovenské turné 2025

Popredná česká skupina Chinaski sa chystá na Slovensko. V novembri minulého roka uplynulo 30 rokov od vydania ich debutového albumu Chinaski. Oslávia to aj so slovenskými fanúšikmi na turné Chinaski - 30 let. Začínajú 3. apríla v Banskej Bystrici, ďalšími zastávkami budú deň nato Nitra, 8. apríla Trnava, 9. apríla Bratislava, 11. apríla Košice, 12. apríla Žilina, 15. apríla Liptovský Mikuláš a 16. apríla Trenčín.



Turné Chinaski 30 let podporili aj vydaním nového albumu, ktorý dostal jednoduchý názov 30. Album ponúka 14 skladieb, sú nimi novonahrané skladby aj novinky, štrnástku tvoria Punčocháče, Moc toho nevím, Měsíc, Rádio Bubeneč, Drobná paralela, Kytarista, Zázrak, Bylo nebylo, Láska a hvězdy, Řítím se do pekla, Každý den odvahu, Slyším tvoje kroky, Hymna abstinentů a 1.signální (live).

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/CHINASKI-30-let-slovenske-turne-2025?ID_partner=60



"Každý z nás priniesol návrh 15 - 20 piesní, ktoré by sme podľa neho mali zahrať. Potom sme sa zavreli do skúšobne a tie pesničky sme hrali dokola a vymýšľali, ako im dať inú tvár. Nakoniec z nich sa vykryštalizovalo týchto jedenásť, respektíve štrnásť, pretože sú tam tri úplne nové a tých 11 starých sme prerobili. Bola to kolektívna dohoda, keď každý priniesol niečo, nejaký svoj návrh, a potom sme priamo skúšali, či to funguje alebo nie. Tie, ktoré fungovali, sme nahrali. Platňu sme pokrstili na koncerte v O2 aréne. Zahrali sme aj novú pieseň Slyším tvoje kroky, ktorú hrajú rádiá. Bolo to prvé miesto, kde si ľudia mohli novú platňu kúpiť," povedal pre TASR líder kapely Michal Malátný.



Debutový rovnomenný album Chinaski vydali v roku 1995, boli na ňom aj piesne Punčocháče, Počkej aspoň chvíli, Jakoby nic či Mám tě rád. Jeho producentom bol skvelý český gitarista Radim Hladík.



"Tú platňu nám vydával Milan Pešík so svojou fimou Mars Promotion, ktorý bol v príbuzenskom vzťahu s Radimom Hladíkom. On zavolal Radimovi, aby sa prišiel pozrieť na náš koncert. Pozreli si nás v dnes už neexistujúcom klube Arkadie. Tam sme Radima zaujali a povedal, že bude nám produkovať prvú platňu. Nakoniec nám produkoval prvé tri albumy. Jeho manželka Zlata Hladíková nám začala organizovať koncerty, takže nás bookovala," doplnil líder kapely.



"Tešíme sa na koncerty, na Slovensku sme hrali vždy radi, však sme československá kapela, máme tu veľa priateľov a fanúšikov, poznáme sa a spolupracujeme s celým radom slovenských skupín a interpretov," dodal Malátný.

