Skupina Fallgrapp uvádza nový singel Nebo

Kapela Fallgrapp otvára novú kapitolu vydaním singla Nebo, ktorý vychádza spolu s videoklipom. Skladba je prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu Anthropos, ktorého vydanie je naplánované na 14. marca.



Nebo udáva smer celej nahrávke, ktorá reflektuje ľudskú existenciu a jej otázky v kontexte súčasného sveta. Skladba je intímnou reflexiou o hľadaní miesta v chaotickom svete, kde sa človek snaží nájsť pokoj a pochopenie. Text otvára témy túžby po porozumení, úniku pred neistotou a potreby blízkosti.



"Jedným z impulzov pri písaní textu boli spoločenské udalosti roku 2022, keď útok na Ukrajinu vyvolal otázky, do akej miery sa nás dotýka boj prebiehajúci v susednej krajine. Text si však každý môže vysvetliť po svojom, je to metafora na konflikt, ale aj na zbližovanie," hovorí frontman a producent Jureš Líška. Videoklip k singlu Nebo režírovala režisérka a choreografka Lus Juklová, ktorá v ňom vizuálne podčiarkla hlavné posolstvo skladby - potrebu blízkosti a ľudského spojenia. Klip pracuje so silnými vizuálnymi metaforami a s minimalistickou estetikou. O kameru sa postaral Peter Onduš.



"Záverečný moment objatia bol pre mňa dôležitý, pretože práve to je niečo, čo dnes spoločnosť potrebuje - spojenie namiesto rozdelenia," dodáva Jureš.





Nebo (video):