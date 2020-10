Skupina chlapov zaútočila mačetou na bezbranného muža, polámali mu tvárové kosti (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Po utorkovom vyčíňaní v obci Sokolovce obvinila polícia skupinku mužov z Plaveckého Štvrtku. Súrodenci a ďalší dvaja muži si údajne prišli do dediny hľadať prácu.Po roztržke s domácimi na jedného zaútočili a spôsobili mu ťažšie zranenia. Ako informovala trnavská krajská polícia, ľuďom ponúkali pomoc pri stavebných úpravách. Keď domáci päticu požiadali, aby odišli z dediny, vznikla medzi nimi roztržka.Ako uviedla polícia, jeden z nich pritlačil 47-ročného muža smetnou nádobou o auto a neskôr sa pridali k útoku aj ostatní z partie. Na muža sa zaháňali mačetou a potom ho neznámym predmetom napadli. Muž skončil so zlomeninami viacerých častí tváre.Liečiť sa bude štyri až päť týždňov. Päticu krátko po čine zadržali policajti. Štyroch mužov obvinili z výtržníctva a najstaršieho, 35 ročného muža, aj z ublíženia na zdraví. V prípade dvoch z nich, 35-ročného muža a 21-ročného mladíka, bol spracovaný aj podnet na ich vzatie do väzby.