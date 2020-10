Na Orave pomôžu vzorky na koronavírus odoberať aj hasiči, polícia bude koordinovať ľudí

aktualizované 22. októbra, 16:03





Pomôžu aj s dezinfekciou priestorov

Hasiči, ktorí budú odoberať vzorky patria medzi profesionálny zdravotnícky personál a aj počas prvej vlny pandémie odobrali takmer 27-tisíc vzoriek.

Polícia bude regulovať vstupy

22.10.2020 (Webnoviny.sk) -Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) poskytne do pilotného plošného testovania, ktoré sa uskutoční od 23. do 25. októbra, sto príslušníkov.Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ, hasiči budú odoberať vzorky na ochorenie COVID-19 v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.Zo sto príslušníkov bude 50 pôsobiť ako zdravotnícki záchranári a 50 bude zaradených v rôznych funkciách.„Ich zázemím sa od štvrtka do nedele stane Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline, kam sa budú vracať po ukončení činnosti. Všetky odberové tímy sú už v týchto chvíľach zhromaždené v Žiline, kde sa pripravujú na pilotné plošné testovanie. Sú tiež pripravení zabezpečiť logistické úlohy, poskytnúť potrebnú automobilovú techniku či poskytnúť dezinfekciu priestorov,“ priblížila Farkasová.Do operácie „Spoločná zodpovednosť“ zapojí päťtisíc policajtov aj Policajný zbor SR. Ich presný počet bude závisieť aj od množstva odberných miest. Informovala o tom Silvia Keratová z Tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR.Do pilotného plošného testovania, ktoré sa uskutoční už tento víkend, je nasadených ďalších 235 policajtov. Keratová vysvetlila, že policajti budú udržiavať verejný poriadok a v prípade potreby budú dozerať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí odberných miest. Budú tiež regulovať vstup do miestností na testovanie.