Skupina Coldplay avizuje vydanie nového albumu

Spevák skupiny Coldplay Chris Martin, archívna snímka.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Skupina Coldplay zverejnila informácie o novom albume Everyday Life, ktorý vydá 22. novembra. Zároveň ponúkla dve ukážky z novinkovej platne, piesne Orphans a Arabesque. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.Pred niekoľkými dňami sa na najrôznejších miestach sveta objavila vintage fotografia s dátumom. Všetko malo budiť dojem, že ide o obrázok zo začiatku dvadsiateho storočia. Pozornejším však neuniklo, že na fotke sú členovia skupiny Coldplay štylizovaní ako súčasť hudobného telesa. Originálna fotografia, do ktorej bola štvorica vsadená, pochádza z rodinného archívu gitaristu Jonnyho Bucklanda a bola nasnímaná v roku 1919. Fotografiu vo forme plagátu bolo možné vidieť na najdivnejších miestach miest, návštevníci starožitností ju nachádzali medzi dobovými obrázkami. Ďalším dielom skladačky bol inzerát v novinách, prostredníctvom ktorého Coldplay odtajnili názov albumu a zoznam skladieb.Ôsmy album Coldplay vychádza 22. novembra a ako naznačujú zverejnené nahrávky, bude veľmi pestrý. Obe piesne produkoval The Dream Team, v Arabesque hosťuje belgický spevák Stromae, v Orphans sa k štvorici pridal nigerijský hudobník Femi Kuti.Anglická rocková formácia Coldplay vznikla v Londýne v roku 1998. Na svojom konte majú do dnešných dní sedem albumov. V júli 2000 vydali debutový Parachutes, v auguste 2002 druhý A Rush Of Blood To The Head a v júni 2005 tretí s názvom X & Y. Všetky tri sa dostali na prvú pozíciu v rebríčku albumov a predaj u každého z nich prevýšil sumu 10 miliónov kópií. V júni 2008 vyšiel ich štvrtý album Viva la Vida or Death and All His Friends. Ten sa dostal na prvé miesta albumových hitparád v 36 krajinách sveta. Piaty album Mylo Xyloto z októbra 2011 sa rovnako dostal na prvé miesta rebríčkov. To isté platí aj o šiestom albume Ghost Stories, ktorý vydali v máji 2014 aj najnovšom siedmom albume A Head Full Of Dreams, ktorý vyšiel v decembri 2015. K diskografii patria aj štyri live a tri kompilačné albumy. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde majú zatiaľ dvadsaťdva piesní, v americkej dvanásť. Najúspešnejšími sú Viva la Vida a Paradise, ktoré sa dostali na prvé miesto. V júli 2017 vydali EP platňu Kaleidoscope.