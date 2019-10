Facebook spúšťa vlastnú spravodajskú službu na podporu žurnalizmu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. októbra (TASR) - Sociálna sieť Facebook spustila na svojej platforme novú spravodajskú službu s názvom Facebook News. Informovala o tom v sobotu stanica Sky News, podľa ktorej ide o ďalší pokus tohto mediálneho gigantu zameraný na podporu žurnalistiky.Predmetná sekcia sa bude objavovať popri štandardnom zdroji správ v špeciálnom "spravodajskom okienku" venovanom výlučne novinárskym príspevkom.Po tom, ako novú službu interne otestovali zamestnanci Facebooku, sa Facebook News v sobotu objaví "podskupine ľudí v Spojených štátoch", pričom v priebehu budúceho roka sa stane dostupnejšou širšiemu spektru používateľov tejto siete.Šéf a zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg oznámil tento plán v apríli, tvrdiac, že tým chce podporiť spravodajské platformy zápasiace s problémami.Projekt však medzitým získal i nálepku kontroverznosti, keďže jedným z vybraných prispievateľov bude krajne pravicová webstránka Breitbart.Facebook News bude v prvej vlne testovania prinášať pôvodné reportáže z miestnych médií vo veľkých metropolitných oblastiach USA vrátane New Yorku, Los Angeles a Bostonu.Sociálna sieť si v rozpore so svojou skoršou praxou najala novinárov a editorov, ktorí budú pre Facebook News dohliadať na organizáciu a výber správ.