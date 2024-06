Skupina Coldplay ohlásila vydanie nového albumu. Pod názvom Moon Music vyjde 4. októbra, už tento piatok (21. 6.) ho predznamená singel feelslikeimfallinginlove.





Desiatu štúdiovú platňu koprodukoval podobne ako predchádzajúcu The Music Of The Spheres švédsky producent Max Martin. Skupine spolupráca s ním na albume z roku 2021 vyniesla nomináciu na Grammy za skladbu My Universe, ktorá sa okrem iného stala prvou pesničkou britskej skupiny debutujúcou na vrchole americkej Billboard Hot 100 v histórii. Skladba, v ktorej hosťujú kórejskí BTS, bola zároveň prvým singlom Coldplay na najvyššej priečke anglického rebríčka od roku 2008, keď podobne uspeli s piesňou Viva La Vida.Štvorica, ktorá momentálne koncertuje po Európe, pesničku feelslikeimfallinginlove prvýkrát predstavila tento týždeň počas vystúpenia v Budapešti. Mimochodom, na aktuálnom turné Coldplay vyprodukovali o 59 % menej emisií CO2 ako na predchádzajúcej šnúre. O maximálnu udržateľnosť sa skupina snaží aj v súvislosti s vydaním fyzických nosičov. Každá kópia 140-gramovej vinylovej verzie albumu Moon Music bude vyrobená z deviatich recyklovaných plastových PET fliaš získaných z odpadu. Podľa údajov, ktoré Coldplay uvádza v oficiálnej tlačovej správe, tak dôjde k 85 % zníženiu emisií CO2 v porovnaní s výrobou tradičného 140-gramového vinylu. CD má byť tiež vyrobené maximálne ekologicky a bude vylisované z 90 % recyklovaného polykarbonátu.