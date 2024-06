Video: Pieseň k filmu Vlny nahrali J. Kirschner a J. Benetin

Jana Kirschner a Juraj Benetin nahrali titulnú pieseň k slovenskej kinoverzii filmu Vlny. Špeciálne uvedenie snímky, na ktorej režisér a scenárista Jiŕí Mádl pracoval vyše desať rokov, sa uskutoční 1. júla na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Dobová dráma, nakrútená podľa príbehu reálnych ľudí, zavedie divákov do Československého rozhlasu, kde novinári zvádzajú boj s tajnými službami.



Producentka filmu Wanda Adamík Hrycová oslovila pre ústrednú filmovú pieseň Matúša Valla. Podľa neho je téma, o ktorej hovoria Vlny, veľmi dôležitá. "Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to pripomienka minulosti - obdobia, ktoré sa už nikdy nevráti, film je však svojím príbehom aktuálny aj dnes," hovorí Vallo. "Keď sa ma Wanda pýtala, či nemám nejakú skladbu, ktorú by mohla použiť do filmu, zobral som do ruky gitaru a zahral jej pár akordov vrátane základného textu. Hneď sa jej to zapáčilo," približuje autor genézu piesne, ktorú pustil aj Jane Kirschner. "V podobnom duchu, ako sme skladali skladby na posledný album Pary, sme nahrali aj pieseň Na tenkom ľade," dodal Vallo.



"Matúš doniesol nápad. On mi vždy púšťa svoje nápady a u neho v kuchyni sme začali na piesni hneď aj pracovať. Hrala som na xylofóne, Matúš na gitare a postupne sme pieseň upravovali, škrtali a dopisovali, až napokon vzniklo základné demo," dopĺňa spoluautorka skladby Jana Kirschner. Hudobnú novinku naspievala s Jurajom Benetinom.



"Zavolal mi Matúš Vallo, ktorý sa mi ozval prvýkrát v živote na spoluprácu, následne mi poslal pesničku vo forme dema z kuchyne s takým detským xylofónom. Znelo to ako od Velvet Underground. Pieseň mala hneď jasnú a silnú atmosféru. A keď som sa dozvedel, o čom je film Vlny, úplne to do seba zapadlo," poznamenal Benetin s tým, že hoci ide o modernú skladbu, niečo z obdobia, v ktorom sa film odohráva, sa nachádza aj v piesni. "Nie je to úplne ľahká vec, ani text nie je úplne ľahký, ale aj napriek tomu obsahuje niečo povznášajúce - skladba disponuje určitou nádejou," dodal spevák zo skupiny Korben Dallas.



Film Vlny príde do kín 1. augusta, sprevádza ho videoklip, ktorý speváci nakrúcali v Žiline. Okrem záberov z Mestského divadla sú v klipe použité aj zábery z očakávaného špionážneho thrilleru.