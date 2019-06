Skupina ERGA prijala v Bratislave vyhlásenie k dezinformáciám

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júna (TASR) - Ochrana demokracie pred dezinformáciami, ich šírením a negatívnym dopadom je jednou z aktuálnych celosvetových výziev v mediálnej oblasti. ERGA, skupina európskych regulátorov v oblasti audiovizuálnych médií, je tiež aktívne zapojená do boja proti dezinformáciám. Preto bola táto téma jednou z kľúčových, ktorej sa venovali jej vrcholní predstavitelia na plenárnom zasadnutí koncom minulého týždňa v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ivana Furjelová.Počas volieb do Európskeho parlamentu ERGA vykonávala monitorovaciu činnosť zameranú na dezinformácie na platformách Facebook, Google a Twitter v 16 krajinách EÚ vrátane Slovenska. Diskusia na plenárnom zasadnutí sa sústredila na závery, ktoré poukázali na viaceré limitácie v prístupe platforiem počas volieb. Výsledkom monitorovania a následnej diskusie regulačných orgánov bolo prijatie vyhlásenia ERGA, ktoré poukazuje na to, že platformy dosiahli určitý pokrok, ale zároveň upozorňuje aj na pretrvávajúce nedostatky.Najväčším je podľa Furjelovej nedostatočný prístup k adekvátnym a podrobným údajom potrebným na komplexné monitorovanie.poznamenala Furjelová. Výsledky činnosti sú aj v monitorovacej správe ERGA, ktorá bola prijatá. Poskytuje prehľad zistení prevažne z oblasti politickej reklamy a reklamy na spoločensky významné témy, ktoré pri monitorovaní zistili národné regulačné orgány.Predstavitelia regulačných orgánov sa na zasadnutí v Bratislave dohodli aj na reforme fungovania ERGA.