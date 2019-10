Skupina Fermata vydáva nový album Blumental blues

Basgitarista FEDOR FREŠO, jeden z najvýraznejších inštrumentalistov slovenskej rockovej hudby. Člen legendárnych hudobných zoskupení ako napríklad Soulman, Prúdy, Collegium Musicum či Fermata. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 3. októbra (TASR) – Skupina Fermata vydáva nový, v poradí trinásty štúdiový album s názvom Blumental blues. Prichádza s ním po viac ako 14 rokoch, je spoločným tvorivým počinom zakladateľov tejto skupiny Fera Grigláka a Tomáša Berku. Tí sa po viacročnej pracovnej odmlke stretli v štúdiu a dali dokopy 10 nových, typicky fermatovských kompozícií. Šesť skladieb skomponoval Fero Griglák a po dvoch skladbách prispeli Tomáš Berka a nový klávesák Maxo Mikloš. Griglák s Miklošom si na albume navyše pripísali po dve spoluautorstvá. TASR informovala PR manažérka Beáta Rožárová.Jednotlivé skladby nového albumu v sebe nesú spomienku a reflexiu na neopakovateľné miesto a čas. Album voľne nadväzuje na knihu Tomáša Berku Blumentálske blues z roku 2010, v ktorej autor opisuje svoje detstvo, dospievanie a búrlivý život v okolí Blumentálskeho kostola a Avionu. Tu sa stretávala bratislavská hudobná, filmárska, literárna a vôbec kultúrna bohéma. Bolo to miesto mnohých neopakovateľných zážitkov, umeleckých spojení a celoživotných priateľstiev. To všetko sa teraz dvaja zakladajúci členovia skupiny Fermata pokúsili prerozprávať hudobným jazykom na svojom novom albume Blumental blues. Hovoria o tom samotné názvy skladieb, ako sú Slečny z Avionu, Raňajky u Steina, Nasávačka, Posledný tanec na Firšnáli či Prvá ranná električka.Nápad na nový album a obnovenie roky prerušenej spolupráce sa udial práve na krste knižky Blumentálske blues v roku 2010. Vtedy sa Fero Griglák s Tomášom Berkom dohodli na vytvorení nového albumu, ktorý by bol sprievodným produktom už spomínanej knihy. Počiatočné nadšenie bolo však prerušované filmárskymi aktivitami Tomáša Berku, a tak sa na albume začalo spoločne pracovať až po spomienkovom koncerte na Fedora Freša začiatkom tohto roka, kde vystúpila obnovená Fermata. Nahrávky vznikali počas niekoľkých mesiacov v Griglákovom novom štúdiu Grif v Bratislave, pod aranžmány, mix a produkciu nového albumu sa podpísal samotný Fero Griglák.Skupina album nahrávala v zložení Fero Griglák (gitary, klávesy), Tomáš Berka (klávesy), Maxo Mikloš (klávesy) a Tamász Belicza (basová gitara). Grafická stránka albumu a fotografie pochádzajú z tvorivej dielne Vlada Holinu. Obal albumu tvorí štruktúrovaná fotografia oboch protagonistov, pripomínajúca kostolnú vitráž, rozbitú expresívnymi farebnými škvrnami. Ako hovorí Tomáš Berka: „Tak nejako sme v mladosti s Griglákom žili aj vyzerali.“Nový album Blumental blues predstaví skupina na koncerte 11. októbra v bratislavskom Ateliéri Babylon. Ďalšie koncerty uvedie Fermata v Novom Meste nad Váhom (24.10.), Žiline (7.11.), Nitre (20.11.), Košiciach (23.11.), Prešove (24.11.) a Leviciach (21.12.).