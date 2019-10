Sommerová: Gott hovoril, že za svoju kariéru vďačí Suchému a Šlitrovi

Na snímke zľava česká režisérka, dokumentaristka, pedagogička a spisovateľka Oľga Sommerová a dramatik, režisér, scenárista a herec Stanislav Štepka počas tlačovej konferencie po novinárskej projekcii filmu Jiří Suchý - lehce s životem se prát 2. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 3. októbra (TASR) - Komplexný pohľad na osobnosť českého divadelníka a básnika, legendy československej kultúry, prináša vo svojom novom celovečernom dokumente Jiří Suchý - Lehce s životem se prát režisérka Olga Sommerová.povedala pre TASR Sommerová na stredajšom (2. 10.) uvedení novinky v Bratislave.Vo filme má divák šancu nakaziť sa životným entuziazmom 88-ročného Jiřího Suchého, ktorému vášeň pre umenie a život samotný pomohla preniesť sa aj cez tie najťažšie životné situácie. Sommerovej záležalo na tom, aby v snímke o životnej ceste muža, ktorý svoje nadanie zasvätil divadelnej a textovej tvorbe, zachytila aj Suchého občiansky postoj:Atraktívny životopisný a tvorcovský portrét zakladateľa legendárneho pražského divadla Semafor, muža viacerých remesiel - divadelníka, speváka, textára, básnika, spisovateľa, filmára, grafika, režiséra i zberateľa nakrúcala Sommerová v priebehu minulého roka. Do kín vstúpi 10. októbra a objaví sa v ňom aj ďalšia osobnosť českej a československej kultúry, zosnulý Karel Gott. Niekoľkonásobnému Zlatému slávikovi pomohlo ku sláve práve angažmán v Semafore, ktorý vznikol v roku 1959.podčiarkla Sommerová.Jej dcéra Olga Malířová Špátová donedávna nakrúcala celovečerný dokumentárny film o Karlovi Gottovi, ktorý zomrel v utorok (1. 10.) krátko pred polnocou. V polovici septembra spevák oznámil, že sa ambulantne lieči na akútnu leukémiu.prezradila Sommerová.Špátová pred desiatimi rokmi nakrúcala film Fenomén Gott k umelcovým sedemdesiatinám na objednávku televízie Nova. V prípade novej snímky k spevákovej osemdesiatke režisérku oslovili priamo Gottovci.dodala Sommerová k pripravovanej snímke, ktorú Špátová nakrúcala so svojím manželom, kameramanom Janom Malířom. Do kín má prísť na jar budúceho roku.