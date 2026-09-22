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22. septembra 2026
Skupina G7 vyzvala Húsíov na zastavenie útokov proti Saudskej Arábii
Krajiny G7 zároveň vyzvali Teherán, aby ukončil finančnú a vojenskú podporu jemenských povstalcov. Krajiny G7 v utorok vyzvali jemenských ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Krajiny G7 zároveň vyzvali Teherán, aby ukončil finančnú a vojenskú podporu jemenských povstalcov.
Krajiny G7 v utorok vyzvali jemenských povstalcov Húsíov, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Rijádom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe.
Hnutie Húsíov v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora vrátane prístavu Mokka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií.
Postup povstalcov tak upevnil kontrolu Iránu a jeho spojencov nad dvoma kľúčovými námornými trasami, Hormuzského prielivu a úžiny Báb al-Mandab, od ktorých závisí širší región Perzského zálivu aj Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca ropy.
Lídri krajín skupiny G7, ktorú tvoria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľká Británia a Spojené štáty, v spoločnom vyhlásení vyzvali Húsíov, aby „okamžite zastavili všetky vojenské akcie“. Dodali, že sa musia skončiť všetky hrozby a útoky proti civilnej lodnej doprave a Húsíovia sa majú vrátiť k politickým rokovaniam.
Zároveň vyzvali Irán, „aby ukončil vyzbrojovanie a podporu Húsíov“, čím Teherán podľa nich porušuje predchádzajúce rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.
Veľká Británia a Francúzsko zároveň podľa medializovaných informácií ponúkli Rijádu podporu v konflikte s povstalcami. Británia poskytne na „obranné“ účely poskytne lietadlá, ktoré umožnia saudským stíhačkám tankovať vo vzduchu, Francúzsko je pripravené pracovať na „zabezpečení“ saudskej energetickej infraštruktúry.
„V žiadnom prípade to neznamená účasť Francúzska na konflikte s Húsíjmi,“ povedal agentúre AFP diplomatický zdroj, ktorý o vojenskej podpore informoval.
Zdroj: SITA.sk - Skupina G7 vyzvala Húsíov na zastavenie útokov proti Saudskej Arábii © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajiny G7 v utorok vyzvali jemenských povstalcov Húsíov, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Rijádom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe.
Dve úžiny
Hnutie Húsíov v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora vrátane prístavu Mokka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií.
Postup povstalcov tak upevnil kontrolu Iránu a jeho spojencov nad dvoma kľúčovými námornými trasami, Hormuzského prielivu a úžiny Báb al-Mandab, od ktorých závisí širší región Perzského zálivu aj Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca ropy.
Výzva pre Húsíov aj Teherán
Lídri krajín skupiny G7, ktorú tvoria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľká Británia a Spojené štáty, v spoločnom vyhlásení vyzvali Húsíov, aby „okamžite zastavili všetky vojenské akcie“. Dodali, že sa musia skončiť všetky hrozby a útoky proti civilnej lodnej doprave a Húsíovia sa majú vrátiť k politickým rokovaniam.
Zároveň vyzvali Irán, „aby ukončil vyzbrojovanie a podporu Húsíov“, čím Teherán podľa nich porušuje predchádzajúce rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.
Britská a francúzska pomoc
Veľká Británia a Francúzsko zároveň podľa medializovaných informácií ponúkli Rijádu podporu v konflikte s povstalcami. Británia poskytne na „obranné“ účely poskytne lietadlá, ktoré umožnia saudským stíhačkám tankovať vo vzduchu, Francúzsko je pripravené pracovať na „zabezpečení“ saudskej energetickej infraštruktúry.
„V žiadnom prípade to neznamená účasť Francúzska na konflikte s Húsíjmi,“ povedal agentúre AFP diplomatický zdroj, ktorý o vojenskej podpore informoval.
Zdroj: SITA.sk - Skupina G7 vyzvala Húsíov na zastavenie útokov proti Saudskej Arábii © SITA Všetky práva vyhradené.
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