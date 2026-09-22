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22. septembra 2026

Najväčšie americké TV stanice bojkotujú Trumpa, prestali ho vysielať naživo


Tagy: americké médiá Americký prezident Biely dom Bojkot Sloboda médií Sloboda slova Sloboda tlače Televízne stanice

Trump v piatok zakázal vstup novinárom a reportérom zo CNN, MS NOW a Politico do areálu Bieleho domu a v piatok im boli skonfiškované novinárske priepustky. Päť najväčších amerických televízií ...



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united_nations_trump_mamdani_8473_ 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Trump v piatok zakázal vstup novinárom a reportérom zo CNN, MS NOW a Politico do areálu Bieleho domu a v piatok im boli skonfiškované novinárske priepustky.


Päť najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trump na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu.

Trump v piatok zakázal vstup novinárom a reportérom zo CNN, MS NOW a Politico do areálu Bieleho domu a v piatok im boli skonfiškované novinárske priepustky.

Médiá sú rakovina


Verejnosť má zásadný záujem na tom, aby dostávala presné a nezávislé informácie o svojej vláde. Žiadna administratíva by nemala obmedzovať médiá len preto, že nesúhlasí s ich spravodajstvom,“ uviedli ABC, CBS, CNN, Fox a NBC v spoločnom vyhlásení.

V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome aj Trumpova cesta na Valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu.

Trump zostal neoblomný a médiá označil za „rakovinu“ a hrozbu pre národnú bezpečnosť. „Biely dom nevedie útok na slobodnú tlač, ktorú si vážim,“ napísal na sieti Truth Social. „Vedie útok na FAKE NEWS, niečo, čo v našej milovanej krajine narástlo ako rakovina.

Útok na slobodu tlače


CNN, MS NOW a Politico podali na Biely dom žalobu, v ktorej požadujú dočasné súdne opatrenie proti zákazu vstupu s odôvodnením, že porušuje prvý dodatok Ústavy USA, ktorý zaručuje slobodu tlače.

Tento zákaz už nemôže byť priamejším útokom na prvý dodatok ani jasnejším porušením našich najzákladnejších ústavných princípov,“ uviedli organizácie v podaní na súde.


Zdroj: SITA.sk - Najväčšie americké TV stanice bojkotujú Trumpa, prestali ho vysielať naživo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké médiá Americký prezident Biely dom Bojkot Sloboda médií Sloboda slova Sloboda tlače Televízne stanice
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