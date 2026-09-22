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22. septembra 2026
Najväčšie americké TV stanice bojkotujú Trumpa, prestali ho vysielať naživo
Tagy: americké médiá Americký prezident Biely dom Bojkot Sloboda médií Sloboda slova Sloboda tlače Televízne stanice
Trump v piatok zakázal vstup novinárom a reportérom zo CNN, MS NOW a Politico do areálu Bieleho domu a v piatok im boli skonfiškované novinárske priepustky. Päť najväčších amerických televízií ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Trump v piatok zakázal vstup novinárom a reportérom zo CNN, MS NOW a Politico do areálu Bieleho domu a v piatok im boli skonfiškované novinárske priepustky.
Päť najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trump na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu.
Trump v piatok zakázal vstup novinárom a reportérom zo CNN, MS NOW a Politico do areálu Bieleho domu a v piatok im boli skonfiškované novinárske priepustky.
„Verejnosť má zásadný záujem na tom, aby dostávala presné a nezávislé informácie o svojej vláde. Žiadna administratíva by nemala obmedzovať médiá len preto, že nesúhlasí s ich spravodajstvom,“ uviedli ABC, CBS, CNN, Fox a NBC v spoločnom vyhlásení.
V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome aj Trumpova cesta na Valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu.
Trump zostal neoblomný a médiá označil za „rakovinu“ a hrozbu pre národnú bezpečnosť. „Biely dom nevedie útok na slobodnú tlač, ktorú si vážim,“ napísal na sieti Truth Social. „Vedie útok na FAKE NEWS, niečo, čo v našej milovanej krajine narástlo ako rakovina.“
CNN, MS NOW a Politico podali na Biely dom žalobu, v ktorej požadujú dočasné súdne opatrenie proti zákazu vstupu s odôvodnením, že porušuje prvý dodatok Ústavy USA, ktorý zaručuje slobodu tlače.
„Tento zákaz už nemôže byť priamejším útokom na prvý dodatok ani jasnejším porušením našich najzákladnejších ústavných princípov,“ uviedli organizácie v podaní na súde.
Zdroj: SITA.sk - Najväčšie americké TV stanice bojkotujú Trumpa, prestali ho vysielať naživo © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trump na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu.
Trump v piatok zakázal vstup novinárom a reportérom zo CNN, MS NOW a Politico do areálu Bieleho domu a v piatok im boli skonfiškované novinárske priepustky.
Médiá sú rakovina
„Verejnosť má zásadný záujem na tom, aby dostávala presné a nezávislé informácie o svojej vláde. Žiadna administratíva by nemala obmedzovať médiá len preto, že nesúhlasí s ich spravodajstvom,“ uviedli ABC, CBS, CNN, Fox a NBC v spoločnom vyhlásení.
V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome aj Trumpova cesta na Valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu.
Trump zostal neoblomný a médiá označil za „rakovinu“ a hrozbu pre národnú bezpečnosť. „Biely dom nevedie útok na slobodnú tlač, ktorú si vážim,“ napísal na sieti Truth Social. „Vedie útok na FAKE NEWS, niečo, čo v našej milovanej krajine narástlo ako rakovina.“
Útok na slobodu tlače
CNN, MS NOW a Politico podali na Biely dom žalobu, v ktorej požadujú dočasné súdne opatrenie proti zákazu vstupu s odôvodnením, že porušuje prvý dodatok Ústavy USA, ktorý zaručuje slobodu tlače.
„Tento zákaz už nemôže byť priamejším útokom na prvý dodatok ani jasnejším porušením našich najzákladnejších ústavných princípov,“ uviedli organizácie v podaní na súde.
Zdroj: SITA.sk - Najväčšie americké TV stanice bojkotujú Trumpa, prestali ho vysielať naživo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americké médiá Americký prezident Biely dom Bojkot Sloboda médií Sloboda slova Sloboda tlače Televízne stanice
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