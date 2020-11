Skupina Gladiator oslávi tridsiatku, vydáva kompiláciu

Známa slovenská skupina Gladiator oslávi v roku 2021 rovných tridsať rokov na hudobnej scéne. K tomuto jubileu pripravila pre fanúšikov špeciálnu výberovku Gladiator 1991 – 2021.





Zoznam piesní



CD1: Free, In Your Hand, Prayer, Sweet Little Mouse, Slovenská, Touch Me, Raz tam v uličkách, Viem, kde Boh spí, Divoký dážď, Nebeská linka.



CD2: Kúpim si pekný deň, Láska, Pesnička o Medulienke, Pieseň čiernych vrán, Dnes je skvelý deň, Nemôžem dýchať, Keď sa láska podarí, Život pred sebou, Bonboniéra, Hodiny.



CD3: Neviem ťa nájsť, Hlavu maj hore, Ak sa bez teba zbláznim, Slovensko (hokejová republika), Sám s ňou, Ty si tá, Zhora dole, Keď som s ňou, Deň čo mal dávno prísť, Nechcem o teba prísť.

Ponúkne tri desiatky skladieb na troch diskoch, 29 z nich mapuje históriu, tridsiatou je nová skladba Nechcem o teba prísť. Zložil ju Georgio Babulic, videoklip režíroval Laco Rychtárik.„Oslavujeme 30 rokov skupiny Gladiator. Je to pre nás výnimočný míľnik, pretože sa pozeráme na celú našu doterajšiu hudobnú kariéru. Vydávame 3 CD, kde je naša gladiatorská cesta zmapovaná. Rozdelili sme ju do troch etáp. Ranný Gladiator, kde sme hrali ešte v angličtine, stred a aktuálny čas. Celé to ukončuje najnovšia pieseň Nechcem o teba prísť,“ uviedol pre médiá líder kapely Miko Hladký.„Mali sme pripravených viacero skladieb, ale nakoniec sme sa rozhodli pre Nechcem o teba prísť. Najlepšie asi vystihuje to, ako ľudia vnímajú Gladiator, je rocková a je o láske. Keď si fanúšik vypočuje toto trojcédečko, tak si asi aj zaspomína na tých 30 rokov, na rôzne obdobia, ktoré sme spoločne prežívali,“ dodáva autor skladby Georgio Babulic.„Klip sme točili s naším obľúbeným režisérom a zároveň aj priateľom Lacom Rychtárikom, fungujeme s ním už na tej báze – je mi jedno, aký pošleš scenár, lebo viem, že spraví dobrú robotu. Tak to bolo aj v tomto prípade, kde využil veľmi netradične tanečnicu.Kto si klip pozrie, uvidí, že je spravený naozaj pekne. Dávno som chcel čiernobiely videoklip, teraz ho máme. Takže znova akoby potvrdil svoju povesť, že má to správne oko,“ dodal ku klipu a jeho režisérovi Babulic.