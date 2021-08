Skupina Hex a hostia odohrajú koncert pre Ďuďa v dvoch mestách

Skupina Hex pripravila koncertnú spomienku na speváka Ďuďa, pozvala si na ňu viacero hostí. V Banskej Štiavnici si 14. augusta Petra Ďuďa Dudáka spolu s Hexákmi pripomenú Ján Kuric zo skupiny Vidiek, Lasky z Pary a spisovateľ a teológ Michal Havran. V Bratislave 19. augusta na akcii Grape pod mostom speváčka Beáta Dubasová, spevák kapely Korben Dallas Juraj Benetin, Juraj Podmanický z kapely Billy Barman a Tomáš Sloboda z Le Payaco. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.





„Na obe akcie sme pozvali ľudí, ktorých mal Ďuďo rád a aj my ich máme radi. Patria k našej komunite alebo sme sa stretli pri spolupráci a zafungovalo nám to. Máme pocit, že každý z nich vyjadruje inú polohu hudby, a tým budú koncerty ešte zaujímavejšie,“ uviedol pre médiá Tomáš Yxo Dohňanský.Chlapci z Hexu Martin Fefe Žúži (gitara), Tomáš Yxo Dohňanský (basgitara), Tibor Tybyke Szabados (bicie), Peter Šarkan Novák (spev) a Ladislav Tvrdý (gitara) sa tešia na koncerty a hudobné variácie s hosťami.„Zahrá si s nami aj prvý bubeník Hexu a člen skupiny Bez Ladu a skladu Peter Slameň a známy basgitarista Maťko Gašpar. O hovorené slovo sa v Banskej Štiavnici postará spisovateľ a teológ Michal Havran. Spolu si pripomenieme nášho Ďuďa, ktorý nám veľmi chýba. Budú to pre nás dva špeciálne koncerty, ktoré mu venujeme. Všetci máme veľké šťastie, že sme s ním prežili veľkú časť života a že nám toľko dal. Naši fanúšikovia nám dávajú každodenne najavo, ako ho majú radi a čo aj pre nich znamenal. Každý koncert bude jedinečný, preto pozývam všetkých ľudí, čo majú radi naše spoločné pesničky, ktoré s nami zaspievajú špeciálni hostia,“ pozýva Dohňanský.