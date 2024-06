Skupina HEX oslávi neuveriteľných 35 rokov na scéne špeciálnymi koncertami!

35 rokov na hudobnej scéne sprevádzaných množstvom odohraných koncertov zhmotnených do 10 štúdiových, 2 výberových a 2 live albumov. K tomu sa pridávajú mnohé kompilácie, nekonečno nezabudnuteľných zážitkov, úspechov ale aj pádov.

Kapela sa rozhodla pri tejto príležitosti zorganizovať 3 špeciálne koncerty: 28. 3. v Spoločenskom pavilóne v Košiciach, 1. 4. v Dome odborov v Žiline a 3. 4. 2025 v Starej tržnici Bratislave.

Fanúšikovia sa tak môžu tešiť nielen na prierez ich doterajšej 35-ročnej tvorby, skvelých hostí ale aj ďalšie prekvapenia, ktorými sú Hexáci známi.

“Zdá sa mi, ako by tých 35 rokov ubehlo lúsknutím prsta, a aj keď to môže byť signál, že už nie sme najmladší, cítime sa stále mladí duševne aj fyzicky.”

(dodáva gitarista Martin Fefe Žúži)

Kapelu HEX s pôvodným názvom Hexenšus, založil zosnulý spevák Peter Ďuďo Dudák a basgitarista Tomáš Yxo Dohňanský na pionierskom tábore. Neskôr sa k nim pridal bubeník Peter Slameň, gitarista Martin Fefe Žúži a klávesák Jožko Juríčka, s ktorými v roku 1990 odohrali svoj prvý koncert.

Chalani vtedy ešte vôbec netušili, že započali vznik jednej z najúspešnejších slovenských kapiel.

Za krátky čas vystriedal Petra Slameňa bubeník Tibor Tybyke Szabados, ktorý s kapelou nahral aj ich prvý album Ježiš Kristus nosí krátke nohavice.

“Pamätám si na naše začiatky, boli sme v jednej skúšobni, trávili sme tam celé dni, sedávali sme tam aj šesť hodín vkuse a len tak sme si brnkali. A dokonca keď sme išli v roku 1992 nahrávať prvý album do ozajstného štúdia, vtedy sme ešte každý nemali ani svoj vlastný nástroj. Všetko bolo pre nás nové a vzrušujúce.”

(spomína bubeník Tibor Tybyke Szabados)

V roku 2019 po ťažkej chorobe zomrel spevák Peter Ďuďo Dudák. Chalani sa aj napriek tomuto veľmi ťažkému obdobiu zomkli a dokázali postupne ďalej tvoriť. Na miesto speváka pozvali Petra Šarkana Nováka a celú zostavu doplnil gitarista Laco Tvrdý.

V roku 2023 spolu vydali 10-ty album „Kde je tu láska ?“.

“Najviac zážitkov zažívame na pódiách a môžem povedať, že po tom množstve koncertov, ktoré máme spolu odohraných v tejto zostave, sa mi ešte nestalo, že by nebolo to tzv. mrazenie, alebo že zrazu sa prepneš do iného vesmíru, kde nič krajšie neexistuje ako to že vlastne spievaš, hráš a máš nejakú odozvu.” (hovorí spevák Peter Šarkan Novák)

“My sme kapela, ktorá sa väčšinou pozerá dopredu, stále máme chuť robiť nové pesničky, čoho dôkazom je aj výborná odozva na náš ostatný albumu „Kde je tu láska?“. Občas sa však radi pozrieme aj na to čo máme za sebou a presne táto príležitosť je tou správnou - 35 rokov od nášho prvého koncertu. Pre ľudí si pripravíme výber najväčších hitov za 35 rokov našej kariéry, budeme spomínať aj na nášho Ďuďa, určite pozveme aj bývalých členov, no očakávajte aj ďalšie prekvapenia. Chceme pripraviť pekne celú scénu, ktorá bude dýchať spomienkami a prajeme si, aby to bol nezabudnuteľný večer pre fanúšikov kapely Hex, či už tých najstarších ale aj tých úplne najnovších.” (dodáva basgitarista a manažér kapely Yxo)

Lístky na koncerty je možné si zakúpiť už teraz online v sieti predpredaj.sk