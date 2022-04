Skupiny Hex vydáva svoje dva albumy v reedícii

Albumy Ultrapop a Supermarket skupiny Hex vychádzajú v reedícii. Vydavateľstvo Opus tak pokračuje vo vydaní reedícií albumov tejto populárnej skupiny, keď ešte minulý rok vyšli na vinyle aj CD reedície albumov Ježiš Kristus nosí krátke nohavice a Abrakadabra. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Ultrapop je v poradí štvrtý štúdiový album, ktorý vyšiel v roku 1997. Hex sa predstavuje vo svojej klasickej zostave Dudák – Dohňanský – Žúži – Szabados, alias Ďuďo – Yxo – Fefe – Tybyke, doplnenej o viacerých hostí. Je to typický vyzretý Hex s originálnou a ľahko rozoznateľnou hudobno - textovou poetikou a so schopnosťou nepretržite vytvárať veľké rozhlasové hity. V tomto prípade najmä Vetroň, Som on (Snežný pluh) či Maťo a Linda. Album vychádza po 25 rokoch prvýkrát vo vinylovej verzii, ktorá je tradične doplnená CD verziou.



„Ultrapop bol pre nás ďalším zlomovým albumom. Po treťom albume, kde sa celkom nenaplnili očakávania nášho vtedajšieho vydavateľa, nám nepredĺžili zmluvu, ostali sme bez kontraktu a premýšľali sme, čo ďalej. V hre bolo aj to, že kapela skončí, no nakoniec sme si povedali, že hudbu začneme robiť tak, ako príde. V roku 1996 sme si zaplatili na tú dobu najlepšie štúdio v Česko-Slovensku, štúdio Ebony, kde sme nahrali bez akýchkoľvek tlakov pieseň Vetroň. Ultrapop získal tzv. Slovenskú Grammy - cenu ZAI v kategórii album roka 1997," uviedol pre médiá člen kapely Tomáš Yxo Dohňanský.



Na album Ultrapop nadviazala skupina ďalším štúdiovým albumom Supermarket, ktorý vyšiel v roku 1999. Bola to tá istá základná zostava a ešte širšia paleta hostí vrátane Bratislavského chlapčenského zboru a sláčikového tria. Tento album je mimoriadne pestrý, skupina sa na ňom inšpirovala mnohými hudobnými štýlmi od rock and rollu cez ska, technopop, punk až po rockovú baladu, avšak vždy vo svojom osobitom prevedení. Album otvára ďalší veľký hit Každý deň je nedeľa, ktorý sa stal najhranejšou slovenskou piesňou v rozhlasovom éteri v roku 1998. Aj tento album vychádza po prvýkrát vo vinylovej verzii doplnenej CD verziou.