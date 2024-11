Skupina HEX oslavuje 35 rokov na hudobnej scéne: K výročným koncertom na Slovensku pribudli aj termíny v Česku!

Po 35 rokoch tvorby, vystúpení na prestížnych festivaloch a odohraní tisícok koncertov po celom Slovensku i za hranicami, sa kapela rozhodla toto výročie osláviť špeciálnou koncertnou šnúrou.

Koncertná séria sa začne na Slovensku, kde HEX vystúpi 28. marca 2025 v Košiciach (Spoločenský pavilón), 1. apríla 2025 v Žiline (Dom odborov) a 3. apríla 2025 v Bratislave (Stará tržnica). K slovenským koncertom pribudnú aj vystúpenia v Českej republike – 9. apríla 2025 v brnenskom Klube Fléda a 10. apríla 2025 v pražskom Lucerna Music Bare.

Návštevníci koncertov sa môžu tešiť na nezameniteľnú energiu kapely a na výber ich najväčších hitov z ich doterajšej tvorby, ale aj pesničiek, ktoré chalani bežne nehrávajú. A tak ako pri každom špeciálnom koncerte, aj teraz kapela sľubuje prekvapenia, načrie do svojich foto a video archívov, pripraví špeciálnu vizualizáciu a grafiku a celý koncert bude jedinečným rozprávaním príbehu skupiny HEX.

„Veľmi sa tešíme na tieto koncerty, kde si zaspomíname na to všetko čo sme počas 35. rokov zažili, na tisícky koncertov, príhod, radostí, ale aj trápení.” dodáva Yxo

HEXáci doteraz vydali 10 radových albumov a niekoľko výberoviek, z ktorých sa im v každej dekáde podarilo vydať niekoľko hitov. Môžeme spomenúť napríklad skladby ako Dobrý motýľ (1992), Vetroň, Maťo a Linda, Som on (Snežný pluh) (1997), V piatok podvečer, Chvíľu áno, chvíľu nie (2002), Nikdy nebolo lepšie, Život (2006), Ty a ja (2010), Keď sme sami (2013), Oteckovia, Srdce, Ľahký song (2017), či najnovšie skladby Pomaranče z Kuby, alebo duet s Emmou Drobnou Navždy mladí (2023)

Skupina má za sebou neuveriteľnú cestu plnú rôznych zážitkov a to nielen z koncertov, ale aj samotného hudobného vývoja. „Za tie roky je za nami množstvo nezabudnuteľných koncertov, na ktoré s radosťou spomíname – napríklad náš prvý koncert v DK Ovsište v Petržalke, naše vystúpenia na domovskom festivale Žákovic open, alebo na festivaloch Grape a Pohoda, kde sa vždy zišlo obrovské množstvo ľudí. Milujeme Bratislavský Majáles a Bratislavský Majáles miluje nás. Ďalší z koncertov, ktorý je pre nás tak trochu perličkou bolo naše vystúpenie na festivale SXSW v americkom Austine. Tých koncertov je za nami naozaj veľmi veľa, a kto vie, možno z týchto spomienok raz vznikne aj kniha,” dodáva s úsmevom basgitarista a manažér kapely Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

Za 35 rokov svojho pôsobenia na hudobnej scéne zažili chalani z kapely HEX aj výrazné zmeny vo svete nahrávania od samotných nástrojov až po vybavenia v nahrávacích štúdiách, ktoré sa odzrkadľujú v ich tvorbe. „Technológie sa zmenili a my sme prešli z veľkých štúdií do našich domácich priestorov, až sme sa nakoniec vrátili späť do profesionálnych štúdií, ktoré nám dávajú nové možnosti,” vysvetľuje YXO. „Samozrejme, dnes si veľa vecí vieme pripraviť v našich domácich štúdiách a vo veľkom štúdiu už doladíme zvuk nástrojov, vyberáme gitary, bicie, mikrofóny. Je to skvelá hra a my si ju veľmi užívame. Čo sa týka nástrojového vybavenia, mám pocit, že sme mali to šťastie splniť si všetky naše túžby z mladosti a teraz nahrávame na špičkových nástrojoch.” dodáva YXO

Lístky na slovenské koncerty je možné si zakúpiť už teraz online v sieti predpredaj.

České koncerty sú dostupné v predaji v siete ticketlive.