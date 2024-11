Na Pohodu 2025 príde krstný otec punku Iggy Pop

Iggy Pop sa po 19 rokoch vracia na Slovensko, aby v júli na festivale Pohoda predviedol, ako vyzerá skutočný chtíč po živote. Vystúpenie Iggyho Popa na budúcoročnej Pohode potvrdili organizátori festivalu dnes vo vysielaní Rádia_FM.

Keď v roku 1967 spoluzakladal punk-rockovú kapelu The Stooges ešte netušil, že si ho svet bude pamätať najmä pre jeho bohatú solo kariéru. Hoci sa k domovskej kapele niekoľkokrát vrátil, pod svojím umeleckým menom vydal až neuveriteľných 19 platní. Akoby mu však stále chýbali hudobní “parťáci” na tvorbu, a tak sa spájal s mnohými. Zo všetkých organizátori Pohody spomínajú Kate Pierson z kapely B-52’s (skladba Candy, 1990), Josha Homma z Queens Of The Stone Age (album Post Pop Depression, 2016), či dlhoročného kamaráta Davida Bowieho (albumy The Idiot, Lust for Life, 1977).

Najväčšej slávy sa paradoxne dočkal až v roku 1996 vďaka kultovému filmu Trainspotting. Ten reinkarnoval skladbu “Lust for Life” už zo spomínaného rovnomenného albumu ešte z roku 1976 a vyniesol ju na špičku britského hudobného rebríčka a do zoznamu 500 najlepších skladieb všetkých čias.

HUDOBNÝ INOVÁTOR A “MUST SEE” PERFORMER

Iggy Pop mal vždy otvorenú náruč pre mnohé žánre a subžánre vrátane grunge, pop, jazz, art rock či new wave, čo ho radí medzi skutočných hudobných inovátorov, ktorí svojím prístupom k hudbe vydláždili cestu novej generácii muzikantov a muzikantiek.

Ako prízvukujú organizátori festivalu, Iggy Pop patrí medzi najlepších live performerov vôbec. Veď práve on vynašiel stage-diving a jeho vlnivé pohyby, nezameniteľný hlas, z ktorého idú zimomriavky, a spŕška energie valiaca sa z pódia, z neho robia hudobníka, “ktorého skrátka musíte zažiť”.

SI PRIPRAVENÝ BYŤ OPÄŤ SÁM SEBOU?

O tom, že na dôchodok sa ešte zďaleka nechystá, sa mohli fanúšikovia a fanúšičky Iggyho Popa presvedčiť v januári minulého roka, keď mu vyšla v poradí už devätnásta štúdiovka “Every Loser”. Nahrávku si zobral pod palec vychytený americký producent Andrew Watt, ktorý ho na spoluprácu s ním vyzval otázkou “Si pripravený byť opäť sám sebou?”

Vznikol tak album, na ktorom sa vracia k svojim rockovým koreňom, čo podčiarkuje aj hosťovanie plejády známych rockerov od Chada Smitha z Red Hot Chilli Peppers, Duffa McKagana z Guns N' Roses, Stona Gossarda z Pearl Jam až po dnes už zosnulého bubeníka Taylora Hawkinsa z Foo Fighters. Festival Pohoda sa tak teší, že na koncerte odznejú nielen hitovky, ale aj mladšie skladby z jeho ostatného albumu.

Minulý týždeň začal festival s oznamovaním prvých mien, medzi ktorými bola aj jedna z najlepších gitarových kapiel súčasnosti, Fontaines D.C.. Následne oznámili mená ako rapová legenda JPEGMafia či mladá americká pesničkárka Blondshell. Ďalšie nové mená by mala Pohoda zverejniť ešte tento týždeň.

28. ročník festivalu Pohoda sa bude už tradične konať na trenčianskom letisku 10. - 12. júla 2025.