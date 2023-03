Skupina Hex pripravuje vydanie nového albumu Kde je tu láska?

Známa slovenská skupina Hex pripravuje vydanie nového, v poradí desiateho albumu, ktorý dostal názov Kde je tu láska? Na pultoch predajní s hudobnými nosičmi sa objaví 17. apríla. Novinka ponúkne desať skladieb vrátane posledného singlu Možno si pamätáš a duetu s Tamarou Kramar Mesto stratilo dych.





Kapela na albume pracovala dva roky v troch rôznych nahrávacích štúdiách. Obal platne navrhol výtvarný umelec Erik Šille a pre nové fotky cestovali členovia Hexu až do Anglicka, kde sa stretli a spriatelili s filmovým fotografom Robertom Viglaskym. Robert má síce slovenské korene, ale už 23 rokov žije mimo Slovenska. Za ten čas sa stal vyhľadávaným a rešpektovaným filmovým fotografom, ktorý fotí pre Netflix, BBC či Apple TV."Hex si veľmi dobre pamätám ešte z obdobia, keď som vyrastal na Slovensku. Ich pesničky ma vždy veľmi zaujali, sú plné krásnych textov a života, pripomínajú mi časy, keď som ešte žil doma. Nebudem to skrývať, som ich veľký fanúšik, milujem ich hudbu, a preto ma veľmi potešilo, keď ma Yxo oslovil, za posledných jedenásť rokov fotím iba vo filmovom svete a vo svete hudby nemám žiadne kontakty. Som vďačný a poctený, že si vybrali práve mňa," uviedol Viglasky.Fotilo sa od skorých ranných hodín až do večera. Za ten čas sa Robert so svojim tímom a členmi skupiny Hex posúvali po celom Londýne. Hexáci vďaka nemu navštívili napríklad Arnold Circus, The Royal Oak Pub v Bethnal Green alebo Wapping (London Borough of Tower Hamlets)."Hlavnou ideou bolo urobiť zábery v Londýne, ale nie na turistických miestach, kde sa fotia všetci. Hľadali sme preto niečo iné. Yxo mal nápad spraviť zábery s typickou anglickou viktoriánskou architektúrou a taktiež aj fotky v tradičných puboch. Keďže ja nebývam v Londýne, nevedel som, kam mám chalanov zobrať, samozrejme, sme si neodpustili výlet na Abbey Road, kde chalani bezpečne prešli cez priechod pre chodcov," doplnil Viglasky.