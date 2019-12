Skupina Hex vycestuje v apríli na klubové turné

HEX Foto: Marek Bellay Foto: Marek Bellay

Bratislava 18. decembra (TASR) – Skupina Hex má namierené do hudobných klubov. Chlapci z kultovej kapely sa rozhodli vrátiť ku koreňom a byť k fanúšikom bližšie. Na jar budúceho roka sa vyberú na klubové turné naprieč celým Slovenskom. Už sú známe aj termíny jednotlivých koncertov, Hex Back To The Clubs Tour 2020 začínajú 16. apríla v Piešťanoch, ďalšími zastávkami budú Bratislava (17. 4.), Malacky (18. 4.), Prešov (23. 4.), Martin (24. 4.) a Trenčín (25. 4.). TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Playlist koncertov budú môcť ovplyvniť samotní fanúšikovia na sociálnych sieťach. Kapela chce osloviť aj miestne skupiny na pozíciu špeciálneho hosťa. Za sebou má tri emotívne koncerty k 30. výročiu kapely, ktoré venovala Ďuďovi, a zamieri na klubovú scénu.“ uviedol pre médiá Tomáš Yxo Dohňanský.,“ dodáva gitarista a textár kapely Martin Fefe Žúži.Na šiestich koncertoch zaznejú skladby zo všetkých albumov a aj songy, ktoré už dávno naživo nezazneli. Nebudú chýbať ani cover verzie. „“ doplnil Žúži.Kapela sa fanúšikom predstaví v zostave Martin Fefe Žúži, Tomáš Yxo Dohňanský, Tibor Tybyke Szabados, Peter Šarkan Novák, Laci Tvrdý a Peter Letovanec. „,“ plánuje Yxo a pridáva informáciu: „.“