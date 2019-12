Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila TV JOJ pokutu 6000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 18. decembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila vysielateľovi TV JOJ, spoločnosti MAC TV, pokutu 6000 eur. Dôvodom je porušenie ochrany maloletých, ku ktorému došlo 15. júna (programová služba JOJ) a 16. júna (programová služba JOJ Plus) odvysielaním programu Tučné babenky.Vysielateľ totiž označil program ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.RVR zároveň odňala frekvenciu 94,7 MHz Banská Bystrica vysielateľovi Radio Rock (programová služba Rádio One Retro) v súvislosti s tým, že v dňoch 21. mája, 6. júna, 25. júna a 3. septembra nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená.Rada začala aj správne konania voči vysielateľom Markíza - Slovakia, MAC TV, Radio One, Radio One Rock, Kabeltelsat, Slovenská produkčná a Rozhlas a televízia Slovenska.