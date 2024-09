Skupina IL Divo oslávila v Bratislave dvadsať rokov na hudobnej scéne

Svetoznáma skupina operného popu IL Divo oslavuje 20 rokov na hudobnej scéne. Založil ju v Spojenom kráľovstve v roku 2003 známy producent Simon Cowel. Výročie oslavuje na veľkolepom turné Il Divo The Greatest Hits Tour a jednou zo zastávok bola v sobotu 28. septembra bratislavská Peugeot aréna Národného tenisového centra. Pri ich štvrtej návšteve Slovenska to bola viac ako elegantná oslava.





Dobrý večer everybody – pozdravil hneď na úvod zaplnenú arénu Francúz Sébastien Izambard. Po dvoch skladbách pridal pozdrav - Dobrý večer dámy a páni aj Švajčiar Urs Bühler. Začali známym hitom Regresa a mi, ktorého originálnu verziu pod názvom Un-Break My Heart nahrala Toni Braxton. Pokračovali songom Hoy Tengo Ganas De Ti, ďalšími boli Crazy, Unchained Melody, ktorú spieval Elvis Presley, You Raise Me Up, Perfect, ktorej originál nahral Ed Sheeran, pridali Despacito, Talking to the Moon, Despertar Sin Ti, Isabel, Quizás, quizás, quizás, Bésame Mucho a pätnástku piesní v setliste doplnili známe skladby All By Myself, Adagio a My Way, čo bol jeden z najväčších hitov Franka Sinatru. V aréne vládla od prvej piesne nálada hodná oslave narodenín a diváci dostali odmenu vo forme dvoch prídavkov No Tengo Nada a superhitu Time To Say Goodbye, ktorý preslávili Sarah Brightman a Andrea Bocelli. Sedem piesní koncertu bolo z nového albumu.Kvarteto známych lámačov sŕdc, síce už o dvadsať rokov starších, ale stále šarmantných, komunikovalo celý koncert s hľadiskom, rozdalo desiatky úsmevov a mávaní. Od verných fanúšičiek dostali ruže, knihy a ďalšie darčeky, patrilo k tomu aj podanie rúk z pódia, dokonca počas spievania stihli aj pár autogramov.Koncertné pódium pripomínalo skôr javisko divadla, na ktorom mala svoje miesto štvorica sprievodných hudobníkov, decentné svetlo, výborný zvuk, zadná obrazovka, všetko prispôsobené tomu, aby vynikla hudba a spev protagonistov. V priebehu večera viackrát ďakovali za priazeň, ktorej sa im za dvadsať rokov od fanúšikov dostalo. Pochválili sa, že na novom albume majú prvú vlastnú autorskú pieseň Despertar Sin Ti.Medzinárodné zoskupenie IL Divo tvoria Urs Bühler zo Švajčiarska, Sébastien Izambard z Francúzska, David Miller a Steven LaBrie z USA. Od začiatku, od roku 2003 účinkoval v skupine Carlos Marín, narodený v Nemecku, vyrástol však v Španielsku. Carlos podľahol 19. deceembra 2021 vo veku 53 rokov následkom covidu, v roku 2023 zaujal miesto v štvorici práve Steven LaBrie.Slovenskému publiku sa predstavili štvrtýkrát, 11. augusta 2011 koncertovali prvýkrát na Bratislavskom hrade, 19. septembra 2012 a 27. septembra 2014 potom na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Na scéne sú od roku 2003. V novembri 2004 vydali debutový eponymný album IL Divo, rok nato, v novembri 2005 druhý s názvom Ancora. Do dnešných dní vydali desať štúdiových albumov, najnovší XX: 20th Anniversary Album vyšiel vo februári tohto roka.