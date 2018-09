IMT Smile. Foto: Lenka Imrichová Foto: Lenka Imrichová

Bratislava 5. septembra (TASR) - Skupina IMT Smile pripravuje vianočné koncerty. Budú tri, 6. a 7. decembra v bratislavskej Inchebe a 14. decembra v košickej Steel Aréne. Iba nedávno zakončili letné IMT Smile Amfiteáter Tour 2018, na ktoré prišlo rekordných 31 tisíc divákov a už prichádzajú s ďalším programom. Tentoraz pôjde o predvianočné koncerty.IMT Smile prežívajú svoje najúspešnejšie obdobie. Ich letné koncertné turné v piatich slovenských mestách dopadlo nad očakávania. Amfiteátre praskali vo švíkoch a pre všetkých zúčastnených vrátane kapely a hudobných hostí to bol ohromný zážitok. O ich úspechu nasvedčuje aj ich nedávny singel Budeme to stále my, ktorý sa stal veľkým hitom a už sedem týždňov po sebe je najhranejšou slovenskou pesničkou v rádiách. Inak tomu nie je ani v Českej republike, kde len nedávno museli pridať ďalší novembrový koncert v pražskom Roxy, pretože prvý sa vypredal len krátko po začiatku predaja.Fanúšikovia IMT Smile si za roky účinkovania navykli na istý štandard, ale to, čo kapela predvádza na svojich koncertoch, je naozaj niečo nevídané. Už to totiž nie je iba o kvalitných hudobníkoch, ktorí si prídu spolu zahrať a zaspievať. Súčasná zostava spolu tvorí jeden zohratý celok. Na pódiu si to spolu veľmi užívajú a do hudby vkladajú to najdôležitejšie - srdce. Presne to učia aj svojich fanúšikov - vnímať hudbu srdcom. Práve vďaka tomu sa na ich koncertoch nesie výnimočná atmosféra, ktorá všetkých pohltí. Ľudia sa zabávajú spolu s muzikantmi, nasávajú energiu a užívajú si to.uviedol pre médiá líder kapely Ivan Tásler.Vstupenky budú v predaji od štvrtka 6. septembra. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.